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Общество 11 марта 2025 13:21

Билеты на Fashion Iftar 2025 распроданы за 10 дней до мероприятия

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Билеты на Fashion Iftar 2025 распроданы за 10 дней до мероприятия
Новое здание театра Камала
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Желающие познакомиться с модной стороной исламской культуры смогут посетить только образовательную программу Fashion Iftar 2025. Билеты на первый день, где пройдет основная программа и сам ифтар, уже распроданы.

«На данный момент билетов уже нет. До мероприятия – десять дней, и история с билетами уже закрыта. Сейчас основной призыв – регистрироваться на второй день», – рассказала автор проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Чтобы посетить второй, образовательный, день мероприятия, также необходимо успеть зарегистрироваться, но уже бесплатно. Количество мест в камерном зале ограничено, их всего 60. Программа второго дня – лекторий и маркет –пройдет в новом здании театра имени Галиасгара Камала.

#ифтар #мода
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