Билеты на Fashion Iftar 2025 распроданы за 10 дней до мероприятия

Новое здание театра Камала

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Желающие познакомиться с модной стороной исламской культуры смогут посетить только образовательную программу Fashion Iftar 2025. Билеты на первый день, где пройдет основная программа и сам ифтар, уже распроданы.

«На данный момент билетов уже нет. До мероприятия – десять дней, и история с билетами уже закрыта. Сейчас основной призыв – регистрироваться на второй день», – рассказала автор проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Чтобы посетить второй, образовательный, день мероприятия, также необходимо успеть зарегистрироваться, но уже бесплатно. Количество мест в камерном зале ограничено, их всего 60. Программа второго дня – лекторий и маркет –пройдет в новом здании театра имени Галиасгара Камала.