«Не ожидали такого ажиотажа»: Минкульт РТ увеличит число спектаклей и шоу на Новый год

В предстоящие зимние праздники в столице Татарстана возник небывалый спрос на спектакли и шоу. Об интересных событиях, которые ожидают жителей Казани и гостей города на Новый год, об итогах 2022-го и планах на будущий год рассказала министр культуры Ирада Аюпова в прямом эфире «Татарстан онлайн».

Ирада Аюпова подвела итоги года уходящего и рассказала о планах на будущее

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не ожидали такого ажиотажа»

В этом году Министерство культуры Татарстана приготовил большое количество мероприятий на новогодние праздники в Казани. В частности, жителей и гостей столицы ждет более 100 различных акций в музеях и музеях-заповедниках, примерно такое же количество представлений – в концертных организациях, включая филармонию, и свыше 200 уникальных мероприятий в театральных учреждениях. Помимо этого, будет организовано более 200 уникальных событий в парках.

«Мы выходим на улицы. В этом году у нас будут новогодние елки не только в стенах учреждений культуры, но и в общественных пространствах. Уличные театры будут давать свои представления. И мы сами осваиваем новые локации — это двор Присутственных мест в Казанском Кремле. 22 декабря там откроется первая елка», — отметила министр культуры Ирада Аюпова.

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля сегодня откроется первая елка Фото предоставлено Институтом развития городов РТ

Казанский цирк покажет новогодний спектакль «Морозко». Сюжет шоу построен на основе одноименной народной сказки. Само представление — это синтез спорта, циркового, театрального и хореографического искусства.

Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля представит два спектакля: с 28 по 30 декабря и 2-3 января — «Снежную королеву», а с 4 по 8 января там можно будет посмотреть балет «Щелкунчик».

«Мы постарались предложить программу для всех целевых аудиторий — и для детей, и для взрослой публики, и для семей. Лично мне очень нравится спектакль „Трамвай № 5“ — это ночной трамвай Казанского ТЮЗа, — посоветовала министр. — В эти дни он будет курсировать каждый день. Поэтому людям постарше (18+) можно провести вечер в нашем трамвае. Непростой спектакль, не совсем развлечение, но тем не менее заставляет задуматься».



В ГБКЗ имени Салиха Сайдашева состоится показ музыкальной сказки «Золушка» и шести вечерних концертов, а в Казанской консерватории будет дан концерт в рамках проекта «Сказка в музыке» по мотивам сказки Гофмана о Щелкунчике и мышином короле. Несколько постановок традиционно подготовил театр кукол «Экият». Татарская филармония покажет музыкальный спектакль по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты».

«Интересные проекты в филармонии. „Бременским музыкантам“ — 50 лет. В свое время это тоже был своего рода эксперимент по соединению анимации и рок-оперы. Созданные интересные образы были понятны и полюбились зрителям», — заметила Аюпова.

Театр Галиасгара Камала даст новогоднее представление «Кыш бабайдан хат» / «Письмо от Деда Мороза» — показы состоятся с 26 по 30 декабря и с 4 по 7 января.

«Мы выходим на улицы. Уличные театры будут давать свои представления» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Камаловском театре в этом году очень сильные спектакли. Это и „Муть. Мухаджиры“ Фарида Бикчантаева, очень мощный и глубокий спектакль, и „Пепел“ Айдара Заббарова — спектакль, который заставляет нас задуматься о том, что такое культура и цензура в культуре. Сходите — не пожалеете», — порекомендовала министр.

Гостья эфира отметила, что Казань пользуется популярностью у туристов, поэтому билеты все распроданы, в столице Татарстана за них идет «борьба».

«Сегодня наше искусство переживает определенный подъем. Я могу сказать, что билетов нет нигде. Надо было заранее покупать. Мы сейчас рассматриваем возможность, чтобы увеличить количество спектаклей — не ожидали такого ажиотажа», — заключила Ирада Аюпова.

Триумфом русской культуры в этом году стала опера «Борис Годунов» в La Scala

В этом году мир пережил гуманитарный кризис, и российская культура, несмотря на всеобщее давление, повела себя очень достойно, считает министр культуры Татарстана.

По словам главы ведомства, одно из самых триумфальных событий этого года — открытие нового сезона миланского театра La Scala оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов» 7 декабря.



Напомним, незадолго до премьеры украинский консул обращался с призывом снять оперу, однако руководство не стало убирать из репертуара произведения российских композиторов. Впервые с 2011 года на открытии сезона вместе оказались Президент и Премьер Италии — Серджо Маттарелла и Джорджа Мелони. Также среди зрителей на премьере оказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее призналась, что любит русскую оперу.

Ирада Аюпова отметила, что искренне рада тому, что из афиш концертных залов и театров Татарстана также не исчезло ни одного наименования, связанного как с зарубежной классикой, так и современными исполнителями.

«Ситуация в стране и мире лишний раз показала, что статус и роль культуры в общественной жизни вырос. Мы никого не отменяли. И триумфом русской культуры года стало то, в театре Милана новый сезон открылся оперой Мусоргского, где солировали наши российские исполнители в том числе. Это был очень крутой цивилизационный вызов: насколько в современном обществе мы готовы отказаться от каких-либо культурных ценностей и насколько это правильно», — отметила министр культуры.

О решении открыть очередной театральный сезон оперой Мусоргского руководство La Scala объявило в июне. Итальянская премьера произведения состоялась именно в этом театре в 1909 году, причем партию Бориса Годунова тогда исполнил великий певец Федор Шаляпин.

Уход из России зарубежного кинематографа – возможность для роста, считает Аюпова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что касается ухода из России зарубежного кинематографа и театра, то Аюпова не видит здесь никакой проблемы. Она уверена, что это возможность для роста.

«Безусловно, никакие границы в культуре не действуют. Особенно в современных условиях. Люди все равно найдут способ посмотреть на любимого актера», — добавила спикер.

Новый театр Камала избавит территорию Хади Такташ от «криминальных» ассоциаций

Министр культуры затронула тему реконструкции театра Камала и благоустройства прилегающей к нему территории.

«Мы выбрали общую концепцию. Сейчас идет детализация: и по количеству мест в зале, и по количеству парковочных мест, топографии, планировочным решениям в здании. Работа продолжается», — рассказала Ирада Аюпова о текущей работе.



По словам главы ведомства, должно произойти и переосмысление окружающей территории возле здания, появиться новые ассоциации.

«Я очень хочу надеяться, что появление этого объекта на этой территории даст новое ассоциативное мышление. Так, территория больше не будет ассоциироваться с криминальной составляющей Хади Такташа, а станет новой территорией, которая будет ассоциироваться с татарским камаловским театром», — отметила Аюпова.

Новое современное здание театра имени Камала будет построено на правой стороне озера Кабан, на территории у пересечения улиц Назарбаева и Хади Такташа, по проекту русско-немецко-японского консорциума «Ваухаус». Коллектив стал победителем открытого международного конкурса.

Открытие Нижнекамского ТЮЗа станет новогодним подарком городу химиков

По словам гостьи эфира, в этом году, несмотря на сложную ситуацию и санкции, ни один проект в области культуры не был свернут. А 28 декабря в обновленном здании кинотеатра «Джалиль» состоится долгожданное открытие Нижнекамского Театра юного зрителя.

28 декабря в обновленном здании кинотеатра «Джалиль» состоится долгожданное открытие Нижнекамского ТЮЗа Фото: e-nkama.ru

Также Ирада Аюпова напомнила об открытии русского драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах, двух первых в России центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске. Эти центры удалось реализовать благодаря национальному проекту «Культура».

«Это четыре крупных объекта в рамках федерального софинасирования. Я считаю, что с этой точки зрения мы очень успешно выстрелили», — отметила Аюповаа.

Также в этом году были реализованы крупные масштабные проекты, в том числе «Стиль жизни — Культурный код» с участием гостей из разных стран мира и форум, посвященный 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия, где были представлены 56 стран мира и более 700 участников. В фестивале мусульманского кино приняли участие 44 страны мира.

В этом году был реализован масштабный проект «Стиль жизни – Культурный код» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы не чувствуем ни изоляции, ни отмены. Причем в событиях участвовали самые разные страны. Нужно двигаться дальше, не поддаваться панике и эмоциональному накалу», — заключила спикер.

В 2023 году откроются две школы креативных индустрий — место, где соединяются творческие направления с IT

В 2023 году в Нижнекамске и Альметьевске откроются центры креативных индустрий. Таким образом, в Татарстане будет функционировать три подобных школы.

В Казани была создана Школа креативных индустрий, планируется открытие еще двух школ – в Нижнекамске и Альметьевске Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сейчас в республике такая только одна — на базе Казанского художественного училища имени Фешина. Она была создана в рамках стратегической инициативы «Придумано в России». На ее создание училище выиграло грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 58 млн рублей. Обучение предназначено для подростков от 12 до 17 лет. Школа по большей части специализируется на медийных направлениях, связанных с анимацией, дополненной реальностью, а также фото- и видеопроизводством.

Планируется, что в Альметьевске и Нижнекамске для слушателей курса добавится обучение ауди- и визуальным искусствам, в рамках которого будут ставиться эксперименты.

«Это место, где соединяются творческие направления с IT», — пояснила министр культуры Ирада Аюпова.

Проект «Кино за семь дней» перенесен в Татарстане на 2023 год

Единственный культурный проект Татарстана, который не удалось реализовать в этом году из-за его логистических особенностей, — «Кино за семь дней» — будет проведен в будущем году.



Организаторы проводят конкурс среди участников со всего мира. Но приехать в Казань и снять короткометражные фильмы могут лишь десять творческих команд, которые предложат самые интересные сценарии. При этом у каждой команды есть возможность выбрать разные, в том числе и исторические, локации на территории Татарстана.

В предыдущие три года в проекте принимали участие режиссеры из России, стран Европы, Ирана, Китая, Монголии, которые создавали свои работы в течение 7 дней.

Короткометражки альманаха, выпущенные ранее, уже успели поучаствовать в международном фестивале короткометражных фильмов в финском Тампере и на фестивале «Окно в Европу».

Проект инициирован Министерством культуры Республики Татарстан в 2019 году.

«Есть дом, есть работа, а еще есть среда, в которую мне хочется прийти»

Республика Татарстан вошла в тройку лидеров по продажам билетов по «Пушкинской карте» и по количеству выпустивших карт после Москвы и Санкт-Петербурга.

За год с «Пушкинской картой» было приобретено билетов на сумму более 350 млн рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К программе подключились более 220 тысяч молодых татарстанцев в возрасте от 14 до 22 лет. Гостья эфира рассказала, что участники «Пушкинской карты» очень активно посещают спектакли, концерты, выставки. За год с ее помощью было приобретено билетов на сумму более 350 млн рублей.

«„Пушкинская карта“ помогла увеличить количество людей, которые посещают учреждения», — сказала Ирада Аюпова.

Она добавила, что в Татарстане проводятся и свои акции по привлечению молодых людей в театры, галереи и музеи.

Например, посещение государственных музеев Татарстана для детей до 18 лет осуществляется бесплатно. При этом вместе с ребенком бесплатно может пройти и его родитель. Это сделано для того, чтобы мотивировать семейное посещение.

«Для меня как для министра культуры важно, что культурные локации становятся третьим местом в жизни человека. Есть дом, есть работа, а еще есть среда, в которую мне хочется прийти», — заключила спикер.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»