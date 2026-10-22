«Билет в стрип-клуб» больше не пугает: лыжница Степанова готова к критериям FIS

За последний месяц уже 13 российских лыжников получили нейтральный статус. И есть в этой сборной люди, которые в корне пересмотрели свое отношение к допуску - с гнева на милость. Например, олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Что побудило представительницу Татарстана поменять свои принципы расскажем в материале «ТИ-Спорта».





Фото: t.me/ski_tatarstan

Суровое отрицание нейтрального статуса

Вероника Степанова за последние годы превратилась из человека, который когда-то обыгрывал немок на последнем этапе олимпийской эстафеты и заставлял Дмитрия Губерниева в попыхах искать песню: «Вероника», в просто «говорящую голову». И все это случилось за четыре года отстранения российских лыжников. Впрочем, самой спортсменке, видимо, такой статус «говорящей головы» сильно нравится.

Она - противоречивая фигура. И во многом, это выражается в ее изменении позиции. Камнем всех преткновений стало обсуждение получения нейтрального статуса. Как вы знаете, совсем недавно FIS зажег «зеленый свет» для российских спортсменов. И тут, конечно, в прессе Степанова сразу вышла на аванс сцену. Для начала - она сравнила нейтральный статус с билетом в стрип-клуб.

«Довольна тем, что все, связанное с нейтральным статусом именно лыжников, вызывает столько шума в медиа. Плохого шума не бывает! Но сколько же чуши разной пишется и говорится при этом! Либо авторы - фантазеры, либо (что более вероятно) токенов на относительно продвинутую языковую модель ИИ хозяевам блогов и сайтов не хватило. Вношу ясность: никто в лыжной сборной России не выступает против самого факта получения нейтрального статуса. Сам по себе такой статус - не более чем билет. Если вам выдали билет в стрип-клуб, то это еще не значит, что вы им воспользуетесь. Тем более – что будете раздеваться сами», – написала Степанова в своих социальных сетях.

Согласимся, что это довольно странное заявление на фоне того, какие усилия министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев прикладывает, чтобы вернуть отечественных спортсменов на международную карьеру. Или вот - в августе – она заявляла и такое:

Вероника Степанова на этапе Кубка России в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дима, я получу «допуск» на международные соревнования ровно в тот момент, когда «допуск» получат наши, российские, флаг и гимн. Это вопрос самоуважения. Другие «допуски» меня не интересуют. И компромиссы тоже. У лучших учусь», – писала Степанова, обращаясь к Губерниеву.

В этом смысле забавно вспоминать другое - на той самой победной для нашей женской эстафеты Олимпиаде 2022 года Вероника, как и другие российские спортсмены, выступала без флага. А на пьедестале слушала Чайковскго, а не великую композицию Александрова. И о самоуважении, почему-то, тогда не рассуждала.

Свищев уговорил Степанову

Но время шло. Председатель Ассоциации лыжных гонок и сноуборда России Дмитрий Свищев и его заместитель Елена Вяльбе вели кулуарные переговоры. В итоге добились того, что FIS постепенно начал выдавать нейтральные статусы. Свищев сразу заявил - дескать, на заветные допуски заявления отправят все спортсмены.

Думаю, вы, как и мы, сразу же усомнились в кандидатуре Вероники. Так оно так, но Свищев решил уговорить олимпийскую чемпионку родом из Камчатского края. И, видимо, ему это удалось:

Дмитрий Свищев Фото: социальные сети Дмитрия Свищева

«Я встречалась с Дмитрием Александровичем, который напомнил, что все эти годы государство и спонсоры команды кормили, поили, одевали лучших лыжников России, не меняя структуру команды и не меняя стратегической цели, которая есть у сборной страны по любому виду спорта: победы на международной арене. Это весомый аргумент, и я его обязательно учту, взвешивая все за и против. Моя единственная настоящая сила заключается не в каком-то мифическом спортивном таланте, а в том, что я всегда тщательно анализирую ситуацию, прежде чем принять решение и сделать шаг. И на лыжне, и в жизни. И вам всем советую», – написала Степанова.

Готова ли Степанова?

Но теперь давайте объективно посмотрим на вещи широко открытыми глазами. Для массового зрителя, который не так часто следит за лыжными гонками, Вероника - это спортсменка, которая тогда в Пекине обыграла немку. Потом она ушла в декрет. И давала все эти четыре года яркие высказывания в прессе.

Алина Пеклецова Фото: flgr.ru

Да, она в прошлом сезоне выиграла три гонки, но была бледной тенью той Степановой, которую бы мы хотели видеть. А сейчас ей в сборной уготовано место максимум третьего номера. Ведь есть безусловный лидер Наташа Терентьева, есть молодая и дерзкая Алина Пеклецова.

Но возможно, именно наличие нейтрального статуса сделает так, что представительница сборной Татарстана станет меньше говорить, а больше доказывать, что она все таки одна из лучших лыжниц страны.