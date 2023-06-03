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Bild: Жители Германии освистали Шольца во время выступления и обвинили в разжигании войны
На фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком городе Фалькензе толпа местных жителей освистала канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его выступления. Участники акции выкрикивали обвинения в разжигании войны, пишет газета Bild.
Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, как около ста человек во время выступления политика называют его «поджигателем войны», «лжецом» и «бандитом». По информации газеты, Шольц пытался рассказать собравшимся о необходимости поддержки Украины, но его речь постоянно сопровождалась возмущенными выкриками граждан.
Аналогичная реакция последовала после выхода на сцену премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке – он, как и Шольц, пытался успокоить толпу.
Напомним, в мае стало известно, что Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи почти на $3 млрд, а в целом траты ФРГ на военную поддержку Украины в ближайшие годы могут превысить 15 млрд евро.
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