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Политика 3 июня 2023 11:35

Bild: Жители Германии освистали Шольца во время выступления и обвинили в разжигании войны

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На фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком городе Фалькензе толпа местных жителей освистала канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его выступления. Участники акции выкрикивали обвинения в разжигании войны, пишет газета Bild.

Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, как около ста человек во время выступления политика называют его «поджигателем войны», «лжецом» и «бандитом». По информации газеты, Шольц пытался рассказать собравшимся о необходимости поддержки Украины, но его речь постоянно сопровождалась возмущенными выкриками граждан.

Аналогичная реакция последовала после выхода на сцену премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке – он, как и Шольц, пытался успокоить толпу.

Напомним, в мае стало известно, что Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи почти на $3 млрд, а в целом траты ФРГ на военную поддержку Украины в ближайшие годы могут превысить 15 млрд евро.

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