Bild: ВСУ строят оборонительную линию на пути к Харькову

В Харьковской области, в 10 км от границы с Россией, Вооруженные силы Украины начали создавать первую линию новых укреплений. Она должна помочь помешать возможному наступлению российских войск, сообщает Bild.

На месте строительства побывал заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер. По его словам, укрепления создаются в 100 км от города, без применения техники. Траншеи копают лопатами украинцы.

По словам журналиста, в районе нет других подобных укреплений, которые бы могли помешать быстрому продвижению российских военных к Харькову.

«Я исхожу из того, что возможное наступление сначала последует через Краматорск. Если это произойдет, то путь российских войск на Харьков будет открыт», — заявил в интервью изданию политолог Карло Масала.