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Bild: В Германии больше года не могут выяснить, чьи дроны следят за тренировками ВСУ
Больше года в ФРГ не могут понять, чьи дроны следят за местами тренировок немецких военных с украинскими. О загадочных беспилотниках рассказала газета Bild.
«Из недели в неделю над полигонами и казармами бундесвера летают подозрительные дроны. <...> Особенно это касается мест, где бундесвер обучает украинцев», — отметили в газете.
Как полагает эксперт по оборонным вопросам — депутат бундесвера Маркус Фабер, наблюдением может заниматься Россия. По его словам, под наблюдением находится полигон, на котором ВСУ обучают обращению с танками Leopard 1.
«Над другими участками в воздушное пространство в некоторых местах вторгаются одновременно несколько дронов. Это четко организовано и сильно указывает на Россию», — уверен политик, хотя подкрепить свои заявления фактами не смог.
По данным Bild, проблема известна и властям ФРГ еще с октября 2022 года. 15 ноября 2023 года была создана опергруппа для борьбы с беспилотниками. Тем не менее решить проблему не удается до сих пор, как и доказать то, что за этим стоит Москва.
«Ему [бундесверу] так и не удалось заполучить с неба ни один дрон», — подчеркнули в издании.
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