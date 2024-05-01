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Bild: В ФРГ сожгли летний домик главы концерна Rheinmetall из-за поставок оружия Киеву
На земельном участке в Германии, который принадлежит главе оборонного концерна Rheinmetall Армину Паппергеру, сожгли летний домик. Левые радикалы заявили, что поджог совершен в ответ на поставки оружия Украине, сообщает Bild.
В издании рассказали, что инцидент произошел 30 апреля. Спустя несколько часов после поджога левые экстремисты взяли на себя ответственность за произошедшее. «Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», — говорилось в послании.
В настоящее время ведется расследование, специалисты изучают подлинность сообщения.
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