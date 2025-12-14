Bild: В Берлине уже начались переговоры США и Украины по мирному урегулированию

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер, прибыли в Берлин в составе делегации для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации издания переговоры уже начались. Тем не менее, ожидается, что рабочие встречи будут проходить в течение двух дней. В воскресенье должны состояться подготовительные консультации с участием внешнеполитических советников, в том числе из США и Украины. В понедельник должна произойти встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и высокопоставленных чиновников ЕС и НАТО, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Несмотря на то, что визит главы Украины был запланирован на понедельник, издание отмечает, что Зеленский может прибыть в Берлин уже сегодня.