Bild: Украинские власти раздражены из-за отмены визита Президента Германии в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Киев. Это решение в канцелярии главы германского государства объяснили «соображениями безопасности», пишет газета BILD.

По ее информации издания, поездка Штайнмайера в столицу Украины согласовывалась в течение нескольких недель. В Киеве подобный шаг вызвал неудовольствие и даже раздражение.

«Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас», – заявил изданию высокопоставленный представитель правительства Украины.

Напомним, в апреле стало известно, что Штанмайера в Киеве отказался принять украинский лидер Владимир Зеленский из-за его якобы тесных связей с Россией. Тогда разгорелся дипломатический скандал, и Штайнмайер потребовал от украинского коллеги принести извинения за срыв поездки, назвав отмену визита «историческим оскорблением» – об этом писали немецкие СМИ. Позднее стороны смогли договориться и согласовать дату нового визита.