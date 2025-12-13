Bild: Трамп усилил давление на Зеленского, чтобы принудить к уступкам по мирному плану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп значительно усилил дипломатическое давление на главу киевского режима Владимира Зеленского с целью принуждения к мирному урегулированию на Украине. Об этом пишет Bild.

По информации издания, Вашингтон использует для этого коррупционный скандал с ближайшим окружением украинского главы, а неофициальным дедлайном, к которому Дональд Трамп ожидает увидеть прогресс в мирном урегулировании, было названо Рождество.

Напомним, что ранее Трамп публично заявил, что США крайне близки к урегулированию украинского кризиса, а Зеленский является единственным препятствием к заключению мирной сделки и окончанию конфликта.