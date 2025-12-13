news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 декабря 2025 14:54

Bild: Трамп усилил давление на Зеленского, чтобы принудить к уступкам по мирному плану

Читайте нас в
Телеграм

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп значительно усилил дипломатическое давление на главу киевского режима Владимира Зеленского с целью принуждения к мирному урегулированию на Украине. Об этом пишет Bild.

По информации издания, Вашингтон использует для этого коррупционный скандал с ближайшим окружением украинского главы, а неофициальным дедлайном, к которому Дональд Трамп ожидает увидеть прогресс в мирном урегулировании, было названо Рождество.

Напомним, что ранее Трамп публично заявил, что США крайне близки к урегулированию украинского кризиса, а Зеленский является единственным препятствием к заключению мирной сделки и окончанию конфликта.

#Дональд Трамп #Владимир Зеленский #переговоры России и Украины
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025
Минниханов в делегации Путина в Ашхабаде: форум мира, переговоры с Ираном и Турцией

Минниханов в делегации Путина в Ашхабаде: форум мира, переговоры с Ираном и Турцией

12 декабря 2025