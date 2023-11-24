Bild: США и Германия хотят принудить Зеленского к переговорам или заморозить конфликт

США и ФРГ намерены вынудить Президента Украины Владимира Зеленского перейти к переговорам с Россией. Однако делать это они будут не напрямую, заявляет Bild, ссылаясь на источники в германских правительственных кругах.

Как сообщает источник — в планах властей обеих стран поставлять Киеву ровно столько оружия, сколько необходимо для удержания фронта, но не даст ВСУ «отвоевать завоеванные территории».

«Зеленский должен сам осознать, что так продолжаться дальше уже не может. Без каких-либо подсказок со стороны. Он должен сам обратиться к народу и объяснить, что переговоры необходимы», — объяснил собеседник издания.

Как сообщает Bild, в зоне боевых действий сложилась обстановка, «мрачная» для Украины. Однако если и это не убедит Зеленского, Вашингтон и Берлин приступят к другому плану — заморозят конфликт, а линия боевого соприкосновения станет своеобразной «границей» между странами.