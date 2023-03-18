Bild рассказал о подвижках в расследовании взрывов на «Северных потоках»

В начале года следователи из ФРГ обнаружили одежду на яхте, которая могла принадлежать исполнителям теракта на «Северных потоках». На ней были найдены волосы, которые могут принадлежать одному из шести участников диверсии, сообщает со ссылкой на Bild РИА Новости.

Сейчас находки отданы на ДНК-экспертизу. «Следственные органы располагают несколькими предметами одежды, в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan. На ней найдены волосы, которые сейчас исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК», — отмечается в сообщении.

В издании отметили, что пока неизвестно, принадлежит ли одежда одному из возможных участников диверсии, которые, как ранее сообщали СМИ, зафрахтовали яхту в сентябре прошлого года.

Напомним, что в феврале публицист Сеймур Херш опубликовал исследование, в котором заявил о причастности к диверсии американских водолазов. По его данным, взрывчатка под газопроводы была заложена в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года. А через три месяца она была активирована норвежцами. В то же время западные СМИ обвинили в произошедшем некую «проукраинскую группировку», которая, как они утверждают, никак не связана с киевскими властями.