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Bild раскрыл детали плана Трампа по урегулированию украинского конфликта
Стали известны некоторые детали плана экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно урегулирования украинского конфликта. Информацию со ссылкой на источники в консервативных кругах США приводит Bild.
В издании напомнили, что Трамп еще не представлял плана, который хочет реализовать при победе на выборах. Но часть его пунктов уже обсуждается среди консерваторов, в том числе в Республиканской партии, которая утвердила бывшего лидера США в качестве своего кандидата.
«Однако в консервативных кругах курсируют основные моменты, которые однажды были сформулированы миллиардером Илоном Маском, расширяющим свое влияние в этой политической среде», — отмечается в тексте.
Предложения Маска, ранее отвергнутые Западам, включали идею оставить за Россией Крым и другие территории, которые находятся под ее контролем. Украине же будет отказано в члентстве НАТО.
«Есть также опасения, что Трамп может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы — с серьезными последствиями в том числе для Германии, — отмечают авторы статьи. — В целом вызывает тревогу то, что Трамп до сих пор никогда не говорил, кто, по его мнению, должен выиграть войну между Россией и Украиной. Его молчание говорит о многом».
Как отметили в издании, предложения бывшего американского Президента вызывают опасения и у союзников по альянсу, и у Президента Украины Владимира Зеленского.
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