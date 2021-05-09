Bild: Переговоры о поставках «Спутника V» в Германию зашли в тупик

Переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германию зашли в тупик, сделка фактически «мертва». Об этом со ссылкой на участников обсуждений пишет немецкий таблоид Bild.

По словам собеседников издания, Россия не сможет поставить свой препарат в ФРГ в июне — июле 2021 года из-за нехватки необходимого для его производства сырья. Однако после этого он окажется не нужен — из-за увеличения поставок других вакцин.

К тому же поставки «Спутника V» в Германию предстоящим летом даже в теории могут быть осуществлены только за счет сокращения «запланированных поставок в Индию». Однако с учетом сложившейся в этой стране ситуации с Covid-19 немецкие власти считают такой вариант невозможным.

Препятствует заключению договоренности о поставках и необходимость получить одобрение применения препарата на территории стран ЕС со стороны регулятора. При этом требования Европейского агентства лекарственных средств (EMA) гораздо строже, чем «ожидали в Москве».

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал отечественные вакцины от коронавируса «надежными, как автомат Калашникова». При это он сослался на «одного из европейских специалистов» (такое сравнение ранее использовал австрийский врач Флориан Тальхаммер — прим. Т-и).