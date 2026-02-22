Bild: большинство немцев считают рождение детей непозволительной роскошью

Большинство жителей Германии считают, что не могут позволить себе рождение детей из-за высокой стоимости жизни. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса института Insa.

Согласно исследованию, 55% опрошенных назвали расходы на детей в стране неподъемными. Иного мнения придерживаются 34% респондентов, еще 11% затруднились с ответом.

Главным фактором, мешающим решиться на рождение ребенка, 81% участников опроса назвали высокую стоимость жизни – расходы на аренду жилья, продукты питания и электроэнергию. Кроме того, 59% указали на высокие налоги и социальные взносы, 58% пожаловались на нехватку мест в яслях и детских садах. Почти половина – 48% – считают поддержку государства в сфере материнства и детства недостаточной, а 40% опасаются значительного снижения доходов после появления ребенка.

«Многие немцы, по-видимому, хотели бы стать родителями, но не решаются на это из-за высоких расходов», – говорится в материале.

Руководитель института Insa Герман Бинкерт назвал ситуацию драматичной. «Большинство немцев, в том числе свыше 60% из них в возрасте от 30 до 49 лет, считают, что в Германии в настоящее время просто невозможно позволить себе иметь детей», – прокомментировал он результаты исследования.

Опрос проводился среди 1003 человек, данные о статистической погрешности не приводятся.