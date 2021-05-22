Билалов о СМИ: Сегодня могут выжить только те, кто производит контент на разных площадках

В современном мире эффективно функционировать могут только те СМИ, которые работают на разных площадках. Об этом на I Республиканском телефоруме «Камский бриз» рассказал главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов.

«Мы перед встречей, полчаса назад, обсуждали рейтинг LiveInternet. Вот если вы возьмете первую десятку по Казани, то там толкаются телекомпании, информагентства, те, кто позиционирует себя как интернет-издания. Идет буквально бой, можно сказать. Это о чем говорит? О том, что мы, как бы себя не позиционировали, все работаем на одном и том же поле», — сказал он.

Билалов отметил, что издания сегодня стараются создавать контент в разных видах. Например, информагентство ежедневно проводит несколько прямых трансляций с пресс-конференций.

«Сегодня мы по сути на одном поле с телекомпаниями производим видеоконтент, прямую трансляцию ведем», — сказал главред «Татар-информа».

Также в качестве примера интеграции различных форм передачи информации он привел проект «12-й этаж», основой которого является видеоинтервью. По мнению спикера, в современной журналистике без умения работать в разных форматах у изданий нет будущего.

«Все поменялось. Поэтому, наверное, сейчас могут выжить только те, кто способен производить на разных площадках и в разном виде контент. Допустим, если мы возьмем „Татар-информ“: у нас и сайт, у нас и Instagram, у нас и YouTube-канал. Если мы будем работать на чем-то одном, мы будем позиции терять и не сможем конкурировать с другими коллегами», — заключил Билалов.