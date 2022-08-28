Билал Эрдоган допустил присвоение Казани статуса мировой столицы этноспорта

Казань — один из городов, где активно развивается и пропагандируется этноспорт, и в будущем она может стать столицей в этой сфере. Об этом на Глобальном молодежном саммите в Казани сообщил президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.

Фото: president.tatarstan.ru

«Безусловно, предложение присвоить Казани статус мировой столицы этноспорта заслуживает внимания. У нашей конфедерации нет такой практики, как ежегодного выбора столицы, но если мы в будущем будем рассматривать такой шаг, то Казань войдет в число претендентов, потому что здесь спорт развит на очень высоком уровне», — заявил Эрдоган.

Он стал гостем Глобального молодежного саммита в Казани, где собрались ответственные за работу с молодежью из почти 70 стран. На протяжении двух дней они обсудят глобальные вызовы и поделятся лучшими практиками из своих государств.