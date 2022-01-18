«билайн.аналитика» узнал, куда ездили отдыхать казанцы в новогодние праздники

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» проанализировал, какие направления внутри страны оказались самыми популярными среди жителей столицы Татарстана в январские каникулы. Также он выяснил, сколько времени казанцы проводили в интернете и как долго говорили по телефону.

Так, согласно полученным данным, чаще всего казанцы выбирали для новогоднего отдыха следующие российские города:

• Москва;

• Чебоксары;

• Уфа;

• Йошкар-Ола;

• Санкт-Петербург.

Также отмечается, что меньше всего в эти предновогодние и новогодние каникулы (с 20 декабря 2021 по 9 января 2022 года) путешествовали жители Барнаула, Кемерова, Томска, Нальчика и Волгограда. Самыми путешествующими городами же стали Сочи, Тольятти, Сургут, Тверь и Сыктывкар.

Если говорить про мобильный интернет-трафик, то в первые дни января 2022 года рост потребления мобильного интернета в сети билайн по всей России составил порядка 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом Казань вошла в топ-10 самых «качающих городов» страны. Объем использования интернет-трафика жителями города в первые выходные и праздничные дни 2022 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, тогда как голосовой трафик снизился на 9%. Последние праздничные выходные, 8 и 9 января, стали самыми интернет-активными днями у казанцев.

Благодаря постоянной работе по увеличению покрытия и емкости сети абоненты билайна в новогодние праздники могли комфортно пользоваться тяжелым контентом. Например, отправлять видеопоздравления в мессенджерах, смотреть фильмы онлайн, использовать еще больше мобильного интернета и быть уверенными, что связь не подведет их в самый неподходящий момент.

Вместе со столицей Татарстана в рейтинг «качающих городов» вошли Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Краснодар, Уфа, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов и Екатеринбург.

Больше всего во время январских праздников пользовались мобильным интернетом мужчины в возрасте 25–45 лет, на втором месте — женщины той же возрастной категории, 3-е место занимают мужчины от 45 до 65 лет, а 4-я и 5-я строчки остались за женщинами 45–65 лет и старше 65 лет.

С 1 по 6 января 2022 года включительно динамика потребления мобильного интернета практически не менялась. Однако 7 января трафик упал на 58%, но начиная с 8 января снова вышел на показатели начала месяца.

«Традиционно новогодние каникулы становятся периодом наибольшей сетевой активности наших абонентов: жители с удовольствием делятся в социальных сетях тем, как проводят свои выходные, звонят родных и близким, поздравляя их с началом нового года, смотрят фильмы и сериалы, на которые в рабочие будни не хватало времени. Несмотря на такую высокую нагрузку на сеть, мы делаем все, чтобы обеспечить качественной связью каждого клиента, чтобы казанцы активно пользовались интернетом во время отдыха, не ограничивали себя в общении с близкими и друзьями», — отметил директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.