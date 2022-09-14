Билайн узнал, где живет самая «качающая» молодежь Татарстана

Эксперты мобильного оператора сравнили количество потребляемого в сети билайн трафика «зумеров» – поколения родившихся примерно с конца 1990-х по 2012 годы. Как оказалось, больше всего мобильного интернет-трафика расходует молодежь, проживающая вовсе не в крупных городах республики, а на сельской территории.

Так, самым «качающим» населенным пунктом Татарстана стало село Малые Кабаны – там «зумеры» в среднем скачивают за месяц 77 Гб, что в 2 раза больше, чем в Казани (37 Гб). Второе место занял посёлок Бирюлинского зверосовхоза – там скачивают 62 Гб, третье – село Пелёво в Лаишевском районе, где в среднем расходуют за месяц 56 Гб. Стоит отметить, что в некоторых селах и деревнях – например, в селе Куркачи– есть абоненты, которые скачивают больше 100 Гб за месяц.

При этом в достаточно крупных городах республики разница со столицей не так велика: в Нижнекамске пользователи этого возраста используют на 14% меньше трафика, чем в Казани, а в Елабуге – в среднем на 18% больше.

В целом, молодежь в Казани потребляет количество трафика, эквивалентного более 10 тысячам музыкальным трекам или свыше 130 серий любимого ситкома. Для сравнения, трафика, потребляемого молодежью в селе Малые Кабаны, хватит на 277 серий или на 22 тысячи треков. Впрочем, трафик в небольших или удаленных селах может использоваться не только для досуга и развлечений, но и для дистанционного обучения и прохождения курсов, удаленной работы или творчества.

Такое активное использование мобильного интернета в Татарстане объясняется масштабной стройкой, которую билайн проводил в течение нескольких лет. Так, только за 2021 года мобильный оператор построил свыше 1 500 базовых станций в республике. Кроме того, благодаря работе технических специалистов билайна средние скорости интернета в регионе за 2022 год выросли на 50%*.

*Данные ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов август 2021г. и август 2022г.

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