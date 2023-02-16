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Технологии 16 февраля 2023 11:19

билайн увеличил скорость мобильного интернета в Татарстане и 31 регионе России

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билайн подвел итоги развития сети в 2022 году. Компания ускорила мобильный интернет с помощью рефарминга, увеличила надежность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi* и продолжила улучшать качество передачи голоса благодаря технологии VoLTE**. Все эти работы были выполнены и на всей территории Республики Татарстан. 

В 2022 году для ускорения интернета оператор продолжил глобальную модернизацию сети, начатую в 2021-м году, и провел рефарминг в 32 регионах страны, в том числе и в Татарстане. После завершения работ в республике увеличился используемый частотный диапазон в сети 4G. 

Эффект от этого можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги клиенты получили скоростное трехполосное шоссе, что увеличило скорость и комфорт использования интернета. Кроме того, сервисы, особенно требовательные к качеству сети (например, просмотр онлайн-видео в высоком разрешении), могут использовать сразу «три полосы». Благодаря выполненным работам скорость мобильного интернета в Республике Татарстан выросла более чем на 60%***. В результате страницы загружаются быстрее, видео и музыка могут воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче.

В итоге в 2022 году клиенты билайна использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По внутренним данным компании, в декабре 2022 года клиенты стали на 20% чаще смотреть онлайн-видео, на 18% – слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправлять аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.

Для увеличения надежности сети оператор осенью запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) на всей территории Татарстана. Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал проходит с трудом и нестабилен. Такое может встречаться в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Технология была запущена еще в 41 регионе страны.

Еще более широкое распространение получил сервис VoLTE (Voice over LTE)  голосовая связь нового поколения. Эта технология способна увеличить четкость передачи речи во время разговора по смартфону. Также использование VoLTE дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. билайн запустил эту технологию в 44 регионах. В Казани и в других городах республики она работает уже с декабря 2021 года. Удобство VoLTE ежемесячно в Татарстане оценивает десятки тысяч новых пользователей сервиса, а за год количество активных пользователей увеличилось почти на 25%.

«В прошлом году мы вели работы по оптимизации параметров сети и запуску новых технических решений не только в городах, но и в деревнях и селах республики. Рефарминг позволил нам в короткие сроки расширить пропускную способность сети, чтобы обеспечить мобильным интернетом максимальное количество абонентов, которые могли бы одновременно и на комфортных скоростях серфить в интернете или смотреть различный контент. Сейчас в большинстве районов Татарстана средняя скорость в сети 4G – 18-22 мегабита в секунду. Стоит отметить и новый сервис VoWiFi, запущенный в республике в середине октября, который уже показал свою востребованность. Например, только за декабрь прошлого года общая продолжительность всех разговоров по технологии VoWiFi составила более 3,5 млн минут», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

В 2023 году компания продолжит оптимизировать сеть на основании запросов своих клиентов.

* VoWiFi - голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru

** VoLTE - голос через LTE. Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

*** по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов ноябрь 2021 г.  – октябрь 2022 г. 

 

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