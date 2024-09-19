Билайн ускорил мобильный интернет в 12 городах Татарстана

Фото: Владимир Васильев

Мобильный оператор билайн продолжает активно развивать сеть в Татарстане, оптимизируя ее под постоянный рост трафика и увеличивающиеся запросы клиентов. За прошедшие летние месяцы инженеры компании обновили инфраструктуру в 12 городах региона – Альметьевске, Арске, Болгаре, Елабуге, Зеленодольске, Казани, Менделеевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Нурлате, Тетюшах и Чистополе.

В рамках технических работ оператор не только построил дополнительные базовые станции в местах с высокой трафиковой нагрузкой – в густонаселенных спальных кварталах, в центральной части городов, вблизи социальных объектов и промышленных предприятий, но и модернизировал сеть, заменив устаревшее оборудование на новое.

Так, мобильный интернет и голосовая связь от билайна стали надежнее в ряде жилых массивов и в некоторых частных секторах городов: Елабуга – микрорайоны 9-ый, 4/5 и Танайка; Зеленодольск – микрорайон Гари; Нижнекамск – 10-ый и 18-ый микрорайоны, 3-ий квартал; Набережные Челны – 67-ой, 70-ый микрорайоны, 33-ий, 46-ой, 50-ый комплексы; Нурлат – микрорайон Железнодорожный и др.

В результате – жители могут пользоваться мобильными сервисами на возросших скоростях: еще быстрее загружать тяжелые файлы, общаться по видеосвязи с хорошей картинкой, смотреть фильмы в высоком качестве, учиться и работать удаленно без прерываний.

«Сегодня мобильная связь – одна из базовых потребностей для комфортной жизни: она обеспечивает удобство общения с близкими, безопасность, доступ к информации, услугам, сервисам и многое другое. При этом активными пользователями интернета являются не только жители мегаполисов, но и малых населенных пунктов. Поэтому, наряду с модернизацией сети в больших городах, мы усиленно развиваем нашу инфраструктуру в селах и деревнях республики. Например, за этот летний период наша техническая команда улучшила параметры 4G-сети в Бирючевке, Богородском, Большой Качке, Зимней Горке, Ключищах, Кузкеево, Нижнем Услоне, Новониколаевском, Студенце, Тихоновке, Тумутуке, Шапшах и др.», – комментирует директор Казанского отделения билайна Анвар Шахмаев.

Между тем оператор значительно расширил LTE-покрытие* и на территории одного из крупнейших промышленных предприятий республики «СИБУР – Нижнекамскнефтехим». Технические специалисты компании запустили новые станции связи и серьезно обновили уже существующее телеком-оборудование на производственных площадках, что в разы увеличило емкость сети. Благодаря этому решению сегодня сотрудники могут оперативно решать рабочие вопросы в режиме онлайн и оставаться на связи в каждой точке промзоны. Кроме того, это открывает дополнительные возможности по внедрению «умных решений» и цифровизации производств.

Помимо модернизации оборудования билайн реализует целый ряд инновационных технологий, которые дают возможность клиентам оператора быть на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью»**. Подробнее об этом читайте здесь.

* LTE – Long-Term Evolution – долговременное развитие.

**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

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