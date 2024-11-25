билайн ускорил мобильный интернет для сотрудников производственных предприятий Закамья

Фото: пресс-служба билайна

Мобильный оператор обновил инфраструктуру и расширил возможности сети на крупнейших предприятиях Татарстана – «СИБУР – Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАНЕКО». Инженеры компании построили 15 новых телеком-объектов на территории промышленных комплексов, что значительно повысило скорости 4G-интернета и улучшило качество голосовых вызовов.

Сегодня запущенное оператором оборудование обеспечивает стабильное и устойчивое покрытие 4G-связью как в самих цехах и производственных площадках, так и в проходных зонах и контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, сеть билайна стала надежнее вдоль автодорог, ведущих к заводам, и сотрудники могут комфортно и без зависаний общаться по видеоконференцсвязи или посмотреть утренний выпуск новостей, пока едут на работу, а также послушать любимую музыку и подкасты, возвращаясь домой.

Между тем, технические специалисты билайна провели и дополнительную модернизацию магистральной сети, что в разы увеличило емкости базовых станций, обслуживающих эти предприятия.

В результате – выросли средние скорости передачи данных, и еще большее количество сотрудников, клиентов оператора, могут одновременно пользоваться мобильными сервисами без зависаний. Например, работать сразу с несколькими программами, требовательными к качеству сети, отправлять объемные документы за пару секунд, оперативно решать вопросы в мессенджерах и просто быть на связи в каждом из корпусов заводов.

«Мы активно развиваем нашу сеть во всех направлениях, в том числе – усиливаем 4G-покрытие на системообразующих предприятиях, которые являются ключевыми не только для республики, но и для всей страны в целом. Только за прошедший октябрь мы запустили более десятка новых базовых станций на двух крупных промышленных площадках – “СИБУР – Нижнекамскнефтехим” и АО “ТАНЕКО”, тем самым улучшили параметры сети и повысили комфорт использования мобильных сервисов для их сотрудников. Проведенные технические работы важны и с той точки зрения, что качественный 4G-интернет открывает дополнительные возможности по внедрению “умных решений” и цифровизации производств», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

Помимо модернизации инфраструктуры билайн реализует целый комплекс инновационных технологий для поддержания надежности сети, который в компании называют «умной сетью»*. Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек. Подробнее об этом читайте здесь.

* Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

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