Билайн удвоил темпы строительства сети в регионах России

Билайн подвел итоги развития сети в I квартале 2021 года. Компания удвоила темпы строительства новых базовых станций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и реализовала крупные проекты по модернизации инфраструктуры. В результате выросло покрытие, скорость мобильного интернета и надежность сети.

Емкость и покрытие сети были увеличены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей. Благодаря новым базовым станциям клиенты используют еще больше мобильного интернета. LTE трафик в I квартале 2021 года вырос на 52% по сравнению с I кварталом прошлого года, а его доля в общем объеме интернет-трафика (3G + 2G) выросла на 4 процентных пункта и составила 84%.

Вместе с этим Билайн продолжает расширять пропускную способность сети, что увеличивает скорости мобильного интернета. В I квартале компания завершила рефарминг 1800 диапазона еще в девяти филиалах. Скорость мобильного интернета в них увеличилась в среднем на 25%.



Компания улучшила использование сети в дороге, а также увеличила надежность связи в пиковые моменты нагрузки. Для этого в 23 филиалах Билайн интегрировал систему SON, которая с помощью искусственного интеллекта адаптирует работу оборудования под индивидуальные запросы клиентов. В Казани эта технология уже позволила создать бесшовное покрытие LTE сети, чтобы при перемещении по городу связь у абонентов оставалась стабильной и скорости мобильного интернета было достаточно для комфортного интернет-серфинга. Также в этом году в столице Татарстана оператор планирует внедрить технологию VoLTE. Используя VoLTE, казанцы смогут совершать голосовые вызовы через сеть 4G с высоким качеством передачи голоса и быстрым соединением с собеседником.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что в 2020 году Билайн в Татарстане улучшил скоростные параметры и доступность мобильного интернета для жителей более ста населенных пунктов республики. Строительство дополнительных базовых станций велось в крупных городах. Среди лидеров по количеству новых запусков Казань, Зеленодольск, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Мамадыш, Кукмор. Значительно расширено покрытие 4G сети в населенных пунктах Лаишевского, Тукаевского, Высокогорского, Пестречинского, Елабужского, Верхнеуслонского и Агрызского районов. Билайн запустил 4G базовые станции в 15 деревнях и селах Татарстана, где раньше у оператора не было высокоскоростного интернета.

Таким образом, еще 30 тыс. жителей разных районов республики получили доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха, возможность решать вопросы и получать необходимую информацию здесь и сейчас.

Исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин заметил: «Последние несколько лет стали рекордными для Билайн в развитии сети. Качество услуг — один из краеугольных камней новой клиентоцентричной стратегии компании. Техническая дирекция Билайн систематически развивает все компоненты инфраструктуры в интересах клиента: увеличивает скорость, мощность и покрытие сети. В 2021 году мы будем поддерживать высокую скорость позитивных изменений».