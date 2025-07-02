Билайн составил топ приложений среди гостей Дня молодежи в Казани

Фото: пресс-служба Билайна

Специалисты сервиса Билайн.Аналитика рассказали о цифровых предпочтениях участников праздничных мероприятий.

Во время развлекательных и культурных событий фестиваля «День молодежи-2025» гости активно пользовались цифровыми сервисами. За весь период проведения количество обращений в мобильные приложения и использование веб-ресурсов достигло почти 5 млн сессий*. При этом мужчины скачивали на 24% больше трафика за одну интернет-сессию, чем женщины.

Лидером среди самых востребованных приложений стал сервис облачного хранилища данных, второе место досталось поисковикам, а на третьем оказались мессенджеры. Четвертую и пятую строчку заняли стриминговые музыкальные сервисы и маркетплейсы. В топ также вошли почтовые сервисы и видеоплатформы.

Исследование также показало, что наибольшая активность была зафиксирована среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Второе место по уровню активности заняли пользователи младше 18 лет, а на третьей позиции – возрастная группа от 40 до 45 лет.

Помимо популярности цифровых решений, аналитики Билайна отметили высокий интерес к событию не только среди жителей Казани и Республики Татарстан, но и среди гостей из других регионов России. Согласно данным обезличенной статистики оператора, в числе лидеров оказались посетители из Марий Эл, Чувашии, Москвы и Московской области, Башкортостана и Нижегородской области.

Одной из площадок фестиваля, посвященного Дню молодежи, стала бренд-зона Билайна. Там гости могли рассказать о важном в телефонной будке, заглянуть в глиттер-бар, сделать моментальный снимок на полароид и выиграть фирменный мерч. На скейт-площадке Билайн помогал новичкам сделать первые шаги, предоставив им скейтборды и шлемы, а также проводил соревнования на специальной фигуре и организовывал тренировки как для опытных райдеров, так и для начинающих. Для отдыха была оборудована чилаут-зона с мягкими пуфами и зарядными станциями.

«Мы гордимся тем вкладом, который вносим в развитие цифровой инфраструктуры Казани и всей республики, обеспечивая стабильную работу наших сетей даже в условиях крупных массовых мероприятий. В этом году праздничные события в рамках Дня молодежи собрали более 100 тыс. гостей на двух площадках – в экстрим-парке «Урам» и парке имени Горького. Благодаря постоянному развитию сети и точечным улучшениям мы можем предоставить нашим клиентам возможность комфортно пользоваться привычными и необходимыми приложениями и онлайн-сервисами, находясь в центре крупных городских событий», – заметил директор Казанского отделения Билайна Анвар Шахмаев.

«Отдельно отмечу, что ко Дню молодежи Билайн отремонтировал и вдохнул новую жизнь в стритбольное поле экстрим-парка «Урам», инфраструктура и специальное покрытие которого в 2022 году были повреждены вандалом. Теперь здесь, на единственной в городе профессиональной площадке для стритбола, стало еще больше возможностей для крутых тренировок и эффектных видео», – добавил он.

*По данным внутренней аналитики обезличенных данных ПАО «ВымпелКом».

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