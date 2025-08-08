Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами

Источник: пресс-служба «Билайна»

«Билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) активно развивает направление организации мобильного покрытия, предлагая клиентам самые разные технические решения: от фемтосот до базовых станций.

Специалисты «билайн бизнес» разработали Личный Кабинет (ЛК) для управления малогабаритным оборудованием мобильного покрытия. Доступ к нему уже есть у клиентов Билайна, использующих фемтосоты. В личном кабинете они могут увидеть статус и статистику работы оборудования. Также через ЛК можно настраивать отправку уведомлений на электронную почту и мобильный телефон: если произойдет сбой, пользователь сразу получит сообщение.

Также сервис отображает используемые фемтосоты на интерактивных картах (в том числе и на карте помещений). Пользователь может легко определить статус работы конкретной фемтосоты и удаленно перезагрузить ее.

Сергей Цаун, директор департамента продуктов передачи данных:

«Когда у бизнеса есть простой и удобный инструмент для мониторинга и управления оборудованием, открывается больше возможностей для развития. Для нас важно, чтобы технологии работали на конкретные результаты наших клиентов. Создание таких инструментов, как Личный Кабинет, – именно такой случай, поэтому наша команда планирует активно развивать этот продукт и дополнять его новым функционалом».

Ознакомиться с интерфейсом ЛК можно с помощью демоверсии, которая доступна всем желающим на сайте «билайн бизнес».

