билайн рассказал, как эффективно вести своё дело на первых этажах жилых домов

Фото: ИА "Татар-информ"

Малый и средний бизнес бьёт рекорды: по данным Министерства экономического развития РФ, в мае 2024 года количество зарегистрированных МСП превысило 6,56 млн. При этом многие предприниматели работают не в торговых или бизнес-центрах, а на первых или цокольных этажах жилых домов.

С одной стороны, аренда на первом этаже жилого дома ниже, чем в ТЦ. С другой — предприниматели часто сталкиваются с дополнительными проблемами, потому что приходится самостоятельно заботиться о том, как обеспечить бесперебойную работу и безопасность своего бизнеса.

Вот небольшой чек-лист сервисов, которые могут помочь «первоэтажному» бизнесу.

Интернет со скидкой

Есть простой способ сэкономить и получить защищённый интернет-канал.

Шаг 1. Зайдите на pro.beeline.ru и проверьте ваш адрес. Если в доме, где расположен ваш бизнес, доступно подключение интернета от билайн по технологии IPoE, вы увидите выгодные тарифы со скидкой. А если нужный адрес не найдётся на pro.beeline.ru, там же можно оставить заявку на индивидуальную проработку подключения.

Шаг 2. Выберите подходящий тариф и скорость;

Шаг 3. Оформите подключение онлайн и назначьте день монтажа. Оригиналы документов можно получить с курьером или в выбранном офисе билайн бизнес.

А когда надёжный «цифровой фундамент» заложен, можно перейти к подключению других нужных сервисов.

Видеонаблюдение

Владельцы несетевого бизнеса могут самостоятельно решить, ставить видеокамеры или нет. Но если точка работает по франшизе, скорее всего, видеонаблюдение будет обязательным требованием франчайзера.

Выбрать видеокамеры или подключить те, что уже есть, помогут специалисты билайн бизнес. Трансляции защищены шифрованием, а записи хранятся до 90 дней на распределённых серверах, как того требуют маркетплейсы. Стоимость сервиса видеонаблюдения для ПВЗ под ключ — от 204 ₽/мес.

Wi-Fi для посетителей

Гостевой Wi-Fi давно стал стандартом для сферы услуг, но не все предприниматели знают, что организовать публичную сеть тоже нужно правильно. Во-первых, закон требует идентифицировать каждого пользователя, который подключается к сети. А во-вторых, гостевой Wi-Fi можно и нужно использовать как дополнительную точку контакта с посетителями.

Сервис «Управляемый Wi-Fi» от билайн бизнес помогает решить обе задачи. В личном кабинете можно забрендировать страницу авторизации, настроить способ идентификации пользователей или условия предоставления доступа в сеть, запускать рекламные кампании, проводить опросы и анализировать статистику подключений.

Продвижение

Бизнес, который работает на первых этажах жилых домов, часто ориентируется на тех, кто живёт или работает поблизости. Да, многие соседи увидят вывеску и зайдут, но не стоит забывать и о других вариантах продвижения.

Например, в сервисе «Таргетированные смс-рассылки» от билайн adtech недавно появилась возможность задавать произвольные геозоны: на карте можно обвести участок любой формы и отправить смс тем, кто был там недавно или может находиться сейчас. Удобный вариант, если нужно запустить кампанию на жителей определённого жилого комплекса или, например, посетителей ближайшего парка.

Ещё больше полезных сервисов для малого и среднего бизнеса на beeline.ru

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