«Билайн» примет на стажировку 30 студентов Татарстана

«Билайн» приглашает студентов высших учебных заведений Республики Татарстан пройти стажировку в одной из ведущих российских IT-компаний, а также принять участие в разработке инновационных продуктов и образовательных программах оператора. Соответствующий сертификат вручил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову по итогам подписания соглашения о сотрудничестве в области цифровизации Татарстана.

Возможность пройти стажировку получат 30 выдающихся студентов Республики, которых выберут топ-менеджеры компании по представлению (рекомендации) ведущих вузов Татарстана. Критериями выбора станут успехи в учебе, любознательность, желание развиваться и учиться новому. По итогам успешного прохождения стажировки студенты смогут продолжить работу в компании без конкурса и стать частью одной из самых быстро развивающихся технологичных компаний в стране.

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:

«Татарстан для нас один из важнейших партнеров. Только в прошлом году инвестиции в наш бизнес в Республике составили порядка миллиарда рублей, это рекорд за долгие годы присутствия «Билайн» в Татарстане. У нашей компании хорошие позиции в этом регионе, и мы намерены их укреплять. Серьезный интерес для нас представляет партнерство с ICL, которое мы будем расширять и продавать наши услуги большому количеству компаний в стране. Кроме того, для нас очень важно, чтобы бренд «Билайн» был представлен не только в области технологий и телекоммуникаций, но и в сфере образования, поэтому мы вручили Рустаму Нургалиевичу сертификат на обучение и стажировку в нашей компании 30 лучших студентов Татарстана. У нас в Республике работает около 600 человек, и мы готовы увеличивать это число за счет молодых ребят, желающих попробовать свои силы в одной из крупнейших ИТ-компаний страны».