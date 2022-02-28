билайн предоставил технологию MultiSim для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

билайн передал в распоряжение ПСО «ЛизаАлерт» технологию Multisim Балансировщик — высокотехнологичное решение, объединяющее мощности четырех операторов для увеличения скорости мобильного интернета и обеспечения устойчивой связи в труднодоступной местности.

Технология представляет собой роутер, в котором установлены 4 SIM-карты разных операторов и выделенный ресурс на сервере агрегации трафика. Принцип сложения мощностей позволяет вести работу независимо от сети одного конкретного оператора, коэффициент агрегации составляет 80-95% (то есть сохраняет в среднем около 90% ширины каждого из 4 каналов, при этом суммируя их мощности). Общая максимальная скорость, которую дает Multisim балансировщик, достигает 100 Мбит/с. Возможность установки дополнительных магнитных антенн дает прирост 30% к качеству сигнала, что приводит к повышению качества и увеличению скорости.

Multisim готов к работе через минуту после включения питания и не требует специальных навыков. Важная особенность устройства — влагонепроницаемость, которая позволяет отряду вести работу в экстремальных погодных условиях. Multisim балансировщик можно поднять на мачты, закрепить наверху и даже если пойдет дождь или снег, сигнал будет стабильным, а устройство защищенным. Также, одним из самых значимых и жизненно важных применений Multisim является его использование в направлении беспилотной авиации. Multisim позволяет максимально оперативно выгрузить полученные с дрона снимки для дальнейшего анализа и обработки нейросетью «Beeline AI — Поиск людей». Это позволяет отряду оптимизировать работу и экономить время, перераспределяя ресурсы волонтеров.

Евгений Герасимов, руководитель направления беспилотной авиации ПСО «ЛизаАлерт»:

«Multisim для поисков в природной среде — отлично зарекомендовавшая себя технология, работающая в сложных природных условиях. Помимо задач по оснащению интернетом поискового штаба, отряд протестировал ее возможности в направлении беспилотной авиации, т.к. этому направлению критически важна скорость интернета для максимально быстрой передачи снимков в группу обработки просмотра. Использование мультисим кратно увеличило скорость выгрузки фотографий и позволило выйти на новый уровень скорости работы с нейросетью „Beeline AI — Поиск людей“, что в конечном итоге приводит к повышению эффективности поисковых практик».

Антон Даценко, руководитель по продуктам передачи данных билайн:

«Потребность в обеспечении групп ПСО ЛизаАлерт надежными телекоммуникационными сервисами в настолько тяжелых условиях эксплуатации — это отличная демонстрация потенциала продуктов NaaS (Network as a Service), в который входит решение «Multisim Балансировщик. Благодаря наличию таких решений в нашем продуктовом портфеле мы всегда можем обеспечить клиентов передовыми возможностями современных сетей связи и продемонстрировать нашим партнерам стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах клиентов и общества».

Напомним, что решение «Beeline AI — Поиск людей» — это нейросеть для кратного ускорения обработки фотографий местности, полученных с беспилотных летательных аппаратов в местах поиска пропавших людей. На сегодняшний день с помощью технологии Beeline AI обработано более 1,5 млн снимков, непосредственно с воздуха найдено 97 человек.