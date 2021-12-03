Билайн предложил создать алгоритм, экономящий заряд смартфона при работающем GPS

Участники третьего сезона конкурса «Цифровой прорыв», завершающий этап которого проходит в эти дни в Иннополисе, в качестве одной из задач финала разберут кейс от билайн. Задача, которую предлагает билайн, — «развитие сервиса, обеспечивающего сбор и обработку геолокационных данных со смартфонов и других гаджетов с соблюдением баланса максимальной точности при минимальном расходе заряда батареи».

В финал «Цифрового прорыва» выходят команды из шорт-листов по каждому кейсу 8 полуфиналов и участники из топ-25 по каждой задаче IT-чемпионата — всего 1333 человека. За семь месяцев проведения конкурса участники разработали 879 решений в рамках тематических хакатонов. В полуфиналах третьего сезона соревновались более 50 тыс. человек, а в мероприятия конкурса третьего сезона вовлечены почти 100 тыс. человек. На финале будут представлены 12 кейсов от следующих компаний и государственных органов: от Минцифры Республики Татарстан, госкорпорации «Росатом», «Транспортных инноваций Москвы», Accenture, ВТБ, «Россетей», «Ростелекома», ПСБ, РБК, билайна, Hyper AdTech, Министерства энергетики.

На рынке мобильных приложений представлено множество решений, позволяющих в режиме реального времени отслеживать местонахождение смартфонов, кнопочных телефонов и других устройств. Большинство из них либо определяют координату с минимальной погрешностью, при этом максимально расходуя заряд батареи устройства, либо сохраняют заряд в ущерб точности геолокации.

В 2021 году билайн создал мобильное приложение «Кинбери», направленное на обеспечение безопасности детей и других членов семьи. В рамках хакатона участникам предлагается разработать решение для «Кинбери», которое позволит с высокой точностью определять местоположение и передвижение смартфонов и кнопочных телефонов в местах со слабым gps-сигналом, а также обеспечить минимальное время передачи данных на сервер с максимально возможным энергосбережением батареи устройства.

Исполнительный вице-президент билайн по развитию цифрового и нового бизнеса Евгений Черешнев:

«В XX веке можно было достичь успеха, создав один крутой продукт, в XXI веке такой подход не работает, и единственный способ быть востребованным на рынке и не остаться на обочине эволюции — это умение создавать прорывные продукты в буквальном смысле на потоке. В этом плане инициативы, типа „Цифрового прорыва“ бесценны, так как они дают возможность талантливым разработчикам заявить о себе и сделать так, чтобы их решения были замечен крупными компаниями и инвесторами. Наш кейс — весьма непростая задача для хакатона, и будет очень здорово, если участники смогут найти нестандартные решения для нее».

Такое решение может, в частности, существенно упростить поиск пропавших людей, так как для тех, кто потерялся, крайне важно как можно дольше оставаться на связи.