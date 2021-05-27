Билайн предлагает смартфоны Samsung Galaxy на выгодных условиях

Билайн, заботясь о своих клиентах, предлагает приобрести смартфоны с выгодой. Только в интернет-магазине и розничной сети Билайн действуют специальные условия на смартфоны Samsung в комплекте с услугами связи и аксессуарами.

В акции участвует широкий ряд моделей: бюджетные Samsung Galaxy (от А01 Core до A12 128 ГБ), смартфоны из новой линейки (Samsung Galaxy А32, Samsung Galaxy А52 и Samsung Galaxy А72) и даже флагманы Samsung Galaxy S20FE и Samsung Galaxy S21.

Можно как приобрести готовый комплект, так и составить его самостоятельно. Например, в акционный комплект вместе с популярным смартфоном Samsung Galaxy А32 64 ГБ входит тариф «Близкие люди 2», опция «3 000 рублей на связь по акции» на полгода, аксессуары на сумму 3 400 рублей или другие девайсы и услуги на выбор. Среди них: детские часы, услуга «Защита экрана», подписки «4 в 1», more.tv или START в составе сервиса «Билайн ТВ» (12+) на полгода. Общая стоимость комплекта составит 19 990 рублей или же всего 1666 рублей в месяц при условии покупки в кредит на 12 месяцев.





Оформить покупку также можно и в кредит. Сумма ежемесячного платежа варьируется в зависимости от выбранной модели и объема памяти устройства.

Можно сделать покупку еще более выгодной, обменяв свой старый смартфон на новый в собственных офисах Билайн. В этом случае размер выгоды увеличится за счет выкупной стоимости устройства.

Акция действует с 17 мая 2021 года по 27 июня 2021 года. Количество товаров ограничено. Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах доступна на сайте.

Организатор акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция распространяется на ряде тарифов и действует на территории РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополя. Программа трейд-ин недоступна на территории Калининградской области, Республики Крым и г. Севастополь. Оценить бывшее в употреблении устройство и узнать его точную стоимость можно только в собственных офисах продаж Билайн. Подробнее о программе трейд-ин — на https://www.beeline.ru/shop/trade-in/.

Кредитный продукт «Кредит 0-0-12 Т 3-100» от КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), Лицензия ЦБ №3354 от 26.04.2013 г. Сумма кредита от 3 000 рублей до 99 999 рублей, первоначальный взнос — 0 рублей, срок — 12 месяцев, ставка — 20,50% годовых, полная стоимость кредита — 20,51%.

Услуга страхования предоставляется АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017 г.) при информационно-технической поддержке АО «НСК» и оператора электронных денежных средств АО «Альфа-Банк» (лицензия ЦБ РФ №1326). Подробнее — на https://kazan.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/vigodniy-komplekt-s-samsung-galaxy/.