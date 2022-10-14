Билайн получил более 5 тыс. историй от своих клиентов

Большой интерес пользователей вызвал конкурс, посвященный 30-летию билайна. Сотовый оператор получил более 5 тыс. историй клиентов о том, как мобильная связь повлияла на их жизни. Следующим этапом проекта будет народное голосование. 150 лучших историй, отобранных компетентным жюри, уже опубликованы на сайте проекта http://beeline.ru/30let/konkurs, а все желающие могут ознакомиться с ними и проголосовать до 16 октября.

Оператор сообщает, что, судя по содержанию присланных историй, мобильная связь билайна помогла сотням клиентов найти свою любовь — кто-то добился своего настойчивыми SMS, а 10 человек, например, просто ошиблись номером. Такие вот судьбоносные опечатки! Как минимум 43 ребенка были рождены в этих счастливых браках, а один из них появился на свет прямо в поезде дальнего следования — начинающих акушеров при этом консультировали посредством видеосвязи, используя сеть оператора.

Еще четыре человека спаслись из застрявшего лифта, трое отбились от диких животных, семеро выбрались из снежного плена, 15 грибников нашли дорогу домой, а десятки кошек обрели новый дом. И тысячи клиентов признались в любви и благодарности билайну.

Суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. В нем пять самых захватывающих историй, прошедших региональные полуфиналы, будут сыграны на сцене профессиональными актерами театра и кино. Все пять победителей получат призы и подарки.