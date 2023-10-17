билайн подвел итоги летнего туристического сезона

Фото: пресс-служба билайна

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В среднем путешественник за время поездки в Татарстан расходует почти 27 Гб интернет-трафика. По данному параметру туристы, посетившие достопримечательности Казани, сравнялись с гостями Санкт-Петербурга. К таким выводам пришли эксперты билайна, проанализировав обезличенные данные своих абонентов за июнь – август 2023 года.



Пик летнего туристического онлайн-трафика пришелся на июнь, а чаще всех фотографиями и видео татарстанских красот делились абоненты возрастной группы до 25 лет. Объем использованного туристами за три теплых месяца мобильного интернета вырос на 21% по отношению к показателю предыдущего года.

Самыми частыми гостями Республики Татарстан, по данным билайна, оказались жители Москвы и Московской области, чуть меньше приезжали жители Башкортостана. В ТОП-5 вошли туристы из республик Марий Эл и Чувашия, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Реже всех приезжали из Еврейской автономной области, Забайкальского края и Республики Тыва.

Также аналитики билайна рассказали, туристы из каких регионов оказались самыми «разговорчивыми» во время путешествия по Татарстану. Наибольшая средняя продолжительность всех телефонных разговоров на одного клиента билайна оказалась у жителей Волгоградской области (390 минут). На втором месте расположились гости из Республики Калмыкия (388 минут), на третьем — из Саратовской области (378 минут).

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайна:

«Казань стабильно входит в список наиболее популярных туристических направлений у россиян. У всех путешественников разные вкусы: кому-то хочется сделать классические кадры на фоне популярных достопримечательностей, а кто-то выбирает маршрут по загородным локациям и едет в другие города республики, чтобы устроить самую настоящую фотосессию в колоритных местах, еще мало знакомых туристам. Поэтому мы ведем постоянную работу над улучшением покрытия сети не только в столице региона, но и всех районах республики, на территории древних городищ и природных памятников. Благодаря этому в пик сезона отпусков удается обеспечивать комфортной скоростью интернета как туристов, так и предоставлять надежную связь татарстанцам, которые также активно проводят свои выходные».

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