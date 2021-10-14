билайн обновил свой бренд — теперь оператор на твоей стороне

билайн представил обновленный бренд, логотип и слоган. Обновления призваны проиллюстрировать начало масштабных изменений в компании.

билайн верит, что сегодня как никогда потребителю очень важно, чтобы бренд его не только развлекал, но и понимал, слышал, разделял его проблемы и предлагал те решения, которые ему действительно нужны. Поэтому в центре обновленного бренда билайна — обычный человек с его характером, особенностями, заботами и потребностями. Суть бренда отражена в новом слогане— «На твоей стороне». билайн на стороне своих клиентов, готов поддерживать их в достижении их целей и задач. Этот посыл будет со временем транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом. Сейчас оператор только в начале процесса изменений.

В последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому, что они не знают, как правильно. А потому что так удобнее и быстрее. билайн стремится быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь всегда имеет строчное написание. Так компания делаем акцент на человечности, простоте и диджитальности.

Логотип вместе с компанией приобретает динамичность и живость и при этом поворачивается лицом к человеку, не теряя узнаваемости.

В имиджи приходит фирменный градиент. В этот градиент оператор вложил любовь к своим клиентам, ведь в каждом из них компания видит индивидуальность, внутренний свет.

В центре новой рекламной платформы компании — обычный человек, со своим характером, со своими особенностями и потребностями. Героями кампаний билайн будут обычные люди со всеми их особыми чертами характера, привычками, желаниями и потребностями.

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям билайна Юлия Галина заметила: «Мы рассчитываем на то, что, увидев наш обновленный брендинг, логотип, потребители поймут, что мы меняемся и стараемся стать лучше. Клиент — наша самая главная ценность. Мы понимаем, что все клиенты разные, у каждого свой характер, взгляды на мир, задачи в конкретный момент жизни и разные потребности… Общительные и замкнутые, невозмутимые и эмоциональные, увлеченные чем-то одним и равнодушные к чему-то другому. И эта индивидуальность каждого человека делает его ярким и интересным».

«Мы поддерживаем каждого нашего клиента, вне зависимости от того, насколько мы с ним согласны. Каждый сотрудник компании в своей каждодневной работе делает все, чтобы понять каждого клиента и найти решение, которое нужно именно ему», — добавила она.

Разработкой обновленного бренда занималось агентство Contrapunto из группы агентств BBDO. Разработкой рекламных кампаний занималось агентство Leo Burnett Moscow.

Что билайн делает, чтобы быть на твоей стороне, можно увидеть в фильме, размещенном по ссылке.