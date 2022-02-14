билайн назвал самые популярные смартфоны у женщин и мужчин

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» в День всех влюбленных проанализировал предпочтения мужчин и женщин при выборе гаджетов. Как оказалось, лидером среди брендов по количеству смартфонов, зарегистрированных в сети билайн на данный момент, является Samsung. В то же время Apple iPhone 11 — самый популярный девайс среди всех пользователей в России. Кнопочные телефоны в исследовании не учитывались.

Отмечается также, что Apple iPhone 11 занимает первое место и по востребованности у мужчин, второе место — у Samsung Galaxy A51, третье — у Samsung Galaxy A10, а на четвертой и пятой позициях расположились соответственно Honor 7A и Xiaomi Redmi 9A.

Женщины также чаще предпочитают приобретать Apple iPhone 11. Остальные места в женском топе-5 распределились в следующем порядке: Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A10.

Безоговорочным лидером по общему количеству смартфонов среди мужчин и женщин в России является Samsung. Устройствами этого бренда пользуются 25,4% абонентов, второе место — у Xiaomi (15%), а на третьей строчке — Apple (10,7%). Однако среди женщин в возрастной категории до 25 лет на втором месте по популярности оказались смартфоны Apple.

Между тем в Казани топ-5 рейтинга гаджетов среди женщин выглядит следующим образом:

Apple iPhone 11,

Xiaomi Redmi 9А,

Xiaomi Redmi 9C NFC,

Samsung Galaxy A51,

Samsung Galaxy A12.

Похожая картина наблюдается и среди мужчин: первая и вторая строчки остаются за Apple iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9А. На третьей позиции — Samsung Galaxy, четвертое и пятое места — A51 Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A50 соответственно.

«Сегодня сложно представить современный мир без смартфонов: для большинства из нас они стали главными помощниками в повседневной жизни. В нашей розничной сети можно приобрести самые последние и популярные модели смартфонов и тут же подключиться к сети билайн. Важно и то, что качественная связь и непрерывный интернет, которые мы предоставляем своим абонентам, позволяют каждому клиенту комфортно и без ограничений пользоваться мобильными сервисами», — прокомментировал рейнтинг Ринат Маляков, директор розничного бизнеса билайн Центрального региона.