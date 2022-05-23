билайн назвал самую «качающую» станцию казанского метрополитена

билайн провел работы по расширению и оптимизации сети в метро, что позволяет сегодня обеспечивать хорошее качество мобильного интернета на всех станциях казанского метрополитена даже в утренний и вечерний часы пик. Теперь жители и гости столицы Татарстана могут не просто оставаться на связи на всех 11 станциях, но и успеют пополнить транспортную карту онлайн или пролистать ленту новостей в ожидании прибытия поезда.

В 2021 году билайн модернизировал базовые станции, расположенные на территории метрополитена, улучшив параметры сети. И эти изменения уже ощутили абоненты оператора: количество потребляемого мобильного интернет-трафика в метро за год выросло почти на 30%*.

При этом, по внутренним данным оператора, самой «качающей» станцией казанского метрополитена по-прежнему остается «Проспект Победы». Здесь пассажиры тратят столько же интернет-трафика, сколько, например, тратится суммарно на станциях «Авиастроительная», «Северный вокзал» и «Яшьлек». Также среди лидеров по количеству потребляемого трафика — станции «Козья слобода» и «Площадь Тукая». А меньше всего пассажиры «серфят» в сети на станции «Дубравная». Интересно и то, что наибольшее количество использованного трафика приходится на декабрь.

Что касается голосового трафика, то и здесь самыми «разговаривающими» станциями являются «Проспект Победы», «Площадь Тукая» и «Козья слобода», а на последнем месте остается станция «Дубравная».

Между тем оператор улучшил покрытие и на транспортных узлах республики: в аэропортах, на автовокзалах, железнодорожных станциях. Только за прошлый год специалисты модернизовали сеть LTE в зданиях сразу двух аэропортов региона: в I терминале Международного аэропорта «Казань» и в Международном аэропорте Бегишево имени. Н.В. Лемаева. Кроме того, компания построила новые базовые станции на дорожных трассах, ведущих к отмеченным воздушным гаваням, чтобы абоненты были уверены, что смогут решить рабочие вопросы или связаться с близкими на пути из аэропорта или на рейс.

Обновленная сеть 4G стала доступна и на городских автовокзалах в Казани, Зеленодольске и Альметьевске, а также на железнодорожных вокзалах в Казани и Набережных Челнах. Пассажиры могут скоротать время в ожидании своего рейса: смотреть новые видеоролики или читать книги в онлайн-библиотеке.

«Сегодня одно из базовых правил безопасного путешествия — это телефон с большим процентом зарядки и стабильная связь. И речь идет не только о перемещении между российскими регионами, но и о передвижениях в самом городе. Мы заботимся о наших абонентах, и поэтому всегда уделяем особое внимание развитию сети на транспортных узлах. За последний год мы значительно улучшили покрытие связью не только в автовокзалах и аэропортах, но и спустились под землю — в метрополитен, — чтобы наши клиенты могли оставаться на связи и сказать близким самые важные слова», — комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за период с февраля 2021 г. по февраль 2022 г.