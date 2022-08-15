билайн: казанская молодежь разговаривает по телефону дольше, чем в среднем по России

Молодежь в столице Республики Татарстан в среднем тратит на один телефонный звонок около 67 секунд, что на 15% больше, чем средняя продолжительность разговора людей этого же возраста по всей России. Такие данные к Международному дню молодежи представили эксперты сервиса «билайн.аналитика»*.

Девушки говорят по телефону чуть дольше мужчин: 78 секунд против 63. Что касается использования мобильного интернета, то здесь мужская половина населения в возрастной категории 18–35 лет уверенно лидирует: в среднем по стране мужчины тратят на 45% больше мобильного интернет-трафика, чем женщины.

Лидером пятерки самых популярных устройств у молодежи в Казани как у мужчин, так и у женщин стал iPhone 11. Остальные места в топе-5 девайсов в возрастной категории от 18 до 35 лет отличается в зависимости от пола.

В мужском рейтинге места распределились в следующем порядке: на втором и третьем месте расположились девайсы от Apple — iPhone 7 и iPhone XR, четвертым по востребованности стал Xiaomi Redmi 9A, замкнул же пятерку лидеров смартфон Xiaomi Redmi 9C с функцией NFC.

Второе место в топе-5 популярных мобильных устройств среди казанских девушек принадлежит iPhone XR. Третье и четвертое места занимают Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi 9A соответственно, пятое место — у iPhone 7.

«Сегодня сложно представить нашу жизнь без смартфона, качественной связи и мобильного интернета: для большинства из нас вне зависимости от возраста они стали главными помощниками в повседневной жизни. В билайн всегда можно «прокачать» тариф под свои образ жизни и свои предпочтения: добавить гигабайты интернета или минуты для разговоров, подключить дополнительные опции и выбрать аппера — цифрового помощника, который дает бонусы в зависимости от потребностей пользователя. Например, пчела Базя предоставляет возможность делиться услугами связи с номерами членов семьи со скидкой 50%, а дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok», — отметил директор по маркетингу розничного бизнеса Центрального региона билайн Виктор Горяинов.

* Исследование основано на обезличенных, агрегированных данных пользователей 18–35 лет в сети билайн за июль 2022 года.