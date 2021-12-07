Билайн инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение сети в Татарстане

Компания «ВымпелКом» (бренд билайн) инвестирует порядка 1,5 млрд рублей в развитие и модернизацию сети в Татарстане в 2021-2022 гг. Инвестиции будут направлены на развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры оператора в регионе.

«Средства пойдут на строительство сети, расширение зоны покрытия, а также приобретение лицензий для выкатывания новых фич на оборудование, — сообщил директор казанского отделения билайн Анвар Шахмаев. — Все ради качества предоставляемых услуг, для повышения уровня комфорта потребителя!»

В частности, компания планирует сооружать новые базовые станции, стоимость каждой варьируется в пределах 3-6 млн рублей. Ожидается, что в следующем году строительные работы начнутся в Буинске, Чистополе, Агрызе, Нурлате и Закамской зоне.

Уже в этом году билайн внедрил в Казани новую версию системы SON. Благодаря «бесшовному ковру» LTE татарстанские абоненты могут оценить не только высокую скорость интернета, но и превосходное качество звука при телефонном разговоре.

Помимо прочего, в декабре текущего года билайн завершил рефарминг в Татарстане, увеличив тем самым скоростные параметры доступа в сеть и улучшив качество мобильной связи. А для того чтобы интернет на смартфоне не отключался во время звонка по телефонным сетям, оператор запустил в республике технологию VoLTE, преобразующую голосовой сигнал в поток данных.

«Не могу сказать за всю страну, но в моем регионе Казань — это номер один, она на первом месте в зоне внимания компании», — заявила директор Центрального региона билайн Екатерина Кудряшова.

Напомним, в этом году ПАО «ВымпелКом» и Правительство Республики Татарстан подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики региона. Сотрудничество предусматривает совершенствование информационно-телекоммуникационных технологий и элементов «умного города», использование технологий интеллектуального анализа данных для повышения качества жизни граждан и обеспечения их личной безопасности. Также будут вестись разработки современных технологий связи и искусственного интеллекта в трэвел-индустрии.

Кроме того, в рамках соглашения 30 лучших студентов нашей республики пройдут годовую стажировку в компании. Это прекрасный шанс для молодых специалистов увидеть телекоммуникационный бизнес изнутри и принять участие в разработке ведущих клиентских проектов.

«Мы сейчас развиваем культуру внутри нашей инженерной команды, у нас подрастают молодые IT-специалисты с горящим взглядом. Мы наполняем ими нашу компанию, и они проходят становление у нас на глазах», — рассказала Кудряшова.

Билайн не ограничивается только одним способом организации работы с молодежью. Так, участники третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» разработали решения для семейного GPS-трекера от билайн «Кинбери». Приложение для мобильных устройств позволяет отслеживать местоположение детей и близких.

«Мы даже не думали и не смотрели в том направлении, в котором мыслили наши конкурсанты, — пояснила Кудряшова. — И все те решения, которые пришли в голову ребятам, мы возьмем в работу для реализации и улучшения нашего приложения».

Стоит отметить, что билайн открыл в Татарстане единственный колл-центр в России, где общение с абонентами ведется на татарском языке. Ежемесячное количество обращений в татарский колл-центр превышает 1,7 тысячи звонков.

К слову, только за последние два года сеть 4G в Татарстане увеличилась на 75%, а средние скорости мобильного интернета выросли на треть. В текущем году оператор также ускорил интернет более чем в 100 населенных пунктах региона, а свыше 30 тысяч татарстанцев впервые получили доступ к скоростному интернету.

«Сегодня Республика Татарстан — это один из передовых регионов России, когда речь заходит о цифровом развитии. Для нас как для инновационной компании важно органично войти в этот общий стрим цифровизации. И я уверен, что те достаточно объемные инвестиции, которые мы реализуем в этом году и планируем реализовать в следующем, позволят нам создать собственную высокотехнологичную инфраструктуру в республике и по-новому позиционировать себя в Татарстане», — подытожил Шахмаев.