Билайн и Т2 объединились с МАХ для противодействия киберпреступникам

Фото: © «Татар-информ»

Мобильные операторы «Билайн» и Т2 подписали стратегическое соглашение с национальным мессенджером МАХ. Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.

Целью сотрудничество названо формирование единого подхода ко взаимодействию организаций с пользователями посредством сообщений. Стороны договорились совершенствовать пользовательский опыт при получении уведомлений и организовать доставку сообщений через МАХ.

В частности, пользователи смогут получать в МАХ сообщения с использованием технологии Rich Media. Это должно сделать взаимодействие более удобным и безопасным для пользователя и эффективными для организаций. Данная технология позволяет обогащать сообщения для клиентов мультимедийными файлами и интерактивом, добавляя изображения, GIF, видео, аудио, цифровые кнопки для активных действий, формы и карусели товаров.

Технологические партнерство операторов связи и национального мессенджера обеспечит большую прозрачность в вопросах кибербезопасности. Объединение усилий и компетенций повысит барьеры для киберпреступников с точки зрения подмены номеров для совершения мошеннических звонков и значительно сократит объемы рассылки фишинговых сообщений пользователям, заявили в пресс-службе MAX.

«Мессенджер MAX появился относительно недавно, и как создателям, так и пользователям еще предстоит раскрыть и познакомиться со всем потенциалом его возможностей. Мы уже сейчас видим новые сценарии коммуникаций, которые могут обеспечить более высокий уровень безопасности и защищенности от мошенников. Нам в «Билайне» важно пробовать новые инструменты и технологии, на которых мы можем создавать сервисы для клиентов. И это как раз тот случай, когда сотрудничество с VK задает новые стандарты рынка в интересах клиентов», – выразил уверенность генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

«Противодействие киберпреступности – один из ключевых вызовов цифровой эпохи. Мы осознаем степень ответственности за безопасность миллионов пользователей и делаем всё возможное, чтобы защитить наших клиентов. Партнерство с национальным мессенджером MAX – важный вклад в создание защищенной коммуникационной среды. Только объединяя усилия с отраслевыми игроками, мы можем предугадать следующий шаг злоумышленников и сыграть на опережение», – заметил в свою очередь директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

«Современные инструменты взаимодействия компаний и клиентов в мессенджерах позволяют обеспечить высокую вовлеченность пользователей, обогатить такие сообщения разнообразным контентом и выстроить комфортный диалог с получателем. Для компаний и организаций запуск таких уведомлений даст новые возможности в части повышения конверсий и настройки гибкой аналитики», – добавил старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.