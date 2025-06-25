Билайн и Контур помогут российскому бизнесу автоматизироваться

Фото: пресс-служба билайна

Билайн и разработчик цифровых сервисов для бизнеса СКБ Контур на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Они объединят усилия, чтобы способствовать эффективной автоматизации предприятий в России.

Партнеры намерены внедрять информационные и коммуникационные технологии и разрабатывать программные продукты для модернизации цифровой инфраструктуры. Соглашение затронет в том числе развитие экосистемы для бизнеса Контур – в частности, сервиса видеоконференций Контур.Толк. В планах – увеличивать количество сценариев интеграции сервиса с IT- и офисной инфраструктурой Билайна, наращивать объемы его использования в разных подразделениях, расширять его административные функции. Всё это позволит растить качество продукта, улучшать опыт взаимодействия с ним и снижать издержки не только для Билайна, но и для других пользователей Контур.Толк.

«Мы рассчитываем на то, что сервисы Контура послужат совершенствованию бизнес-процессов Билайна, а опыт и технологии Билайна для цифровой трансформации помогут повышать скорость, гибкость и масштабируемость цифровых продуктов Контура – и тем самым ускорять переход российского бизнеса к современному IT-ландшафту», – отметил заместитель генерального директора Билайна Антон Рубенчик.

Заместитель генерального директора СКБ Контур Михаил Добровольский в свою очередь сказал: «Разрабатывая любой продукт или конкретное решение внутри него, Контур в первую очередь ориентируется на потребности клиента, будь то запрос на скорость, эффективность или безопасность. Клиентоцентричность позволяет нам предлагать наиболее интересные российскому бизнесу технологии. Надеемся, что сотрудничество с таким крупным телекоммуникационным игроком, как Билайн, позволит вывести решения Контура на новый уровень».

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