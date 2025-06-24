билайн и Innostage создадут платформу облачной безопасности и киберустойчивости

Фото: пресс-служба билайна

билайн и Innostage на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компании объединят усилия для создания национальной платформы облачной безопасности и киберустойчивости.

Инициатива направлена на решение ключевых вызовов цифровой трансформации: растущую зависимость бизнеса и государства от облачных сервисов, необходимость защиты гибридных ИТ-инфраструктур и дефицит комплексных отечественных решений в области информационной безопасности.

Объединяя экспертизу билайна в области облачных технологий с компетенциями Innostage в построении защищенных систем, партнеры намерены создать решения, ориентированные не только на противодействие текущим угрозам, но и на опережающее обеспечение цифровой безопасности.

Основные направления работы:

Разработка CNAPP-платформы нового поколения – гибкого и суверенного решения для управления информационной безопасностью в гибридных и мультиоблачных средах. Платформа обеспечит единый интерфейс контроля, построение графа связей, непрерывный мониторинг уязвимостей и автоматическое соответствие требованиям ИБ, включая элементы предиктивной аналитики.

Запуск региональных и отраслевых сервисов Киберустойчивой CDN нового поколения – масштабируемая архитектура защищенной CDN-инфраструктуры, объединенная с сервисами активной киберзащиты и автоматизированного реагирования на инциденты. Проект включает разработку индекса киберустойчивости, проведение открытых кибериспытаний и создание отраслевых ситуационных центров для координации противодействия угрозам.

«Наше партнерство с Innostage – это не просто создание очередного технологического решения. Мы закладываем фундамент для нового инфраструктурного стандарта безопасности, который определит развитие цифровой экономики России на годы вперед. В эпоху, когда облачные технологии становятся кровеносной системой бизнеса и госуправления, а киберугрозы – все более изощренными, критически важно объединить усилия лидеров рынка. Совместная платформа — это ответ на ключевые вызовы: суверенность, предиктивность и комплексность защиты. Мы не просто закрываем текущие потребности, а создаём интегрированную среду, способную адаптироваться к будущим рискам. Это шаг от реактивной безопасности к управляемой киберустойчивости, где защита данных, процессов и инфраструктуры становится единым, интеллектуальным контуром», – сообщил генеральный директор билайна Сергей Анохин.

«Киберустойчивость становится стратегическим активом. Партнерство с билайн – это шаг к созданию экосистемы, способной обеспечивать защиту критической цифровой инфраструктуры на уровне отраслей и регионов. В центре внимания – построение киберустойчивого облака, способного защищать как саму систему, так и её пользователей», – добавил генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

Совместные решения уже проходят этап пилотирования. Коммерческий запуск запланирован на лето 2025 года.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». ИНН 7713076301, ОГРН 1027700166636, www.beeline.ru