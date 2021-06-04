Билайн и Иннополис объединят усилия для развития цифровой экономики города

В ходе Петербургского Международного экономического форума ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и мэр наукограда Иннополис подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории города, реализация инновационных и пилотных проектов, направленных на создание новых технологий и сервисов в области связи.

В частности, технологии Билайн по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Использование технологии анализа данных позволят решать задачи повышения качества оказываемых государственных услуг, уровня комфортности и безопасности граждан.

Билайн предоставит Мэрии Иннополиса доступ к своим технологиям и решениям, в том числе к наработкам в области умного города, а также поделится своим многолетним опытом их интеграции для развития городской инфраструктуры.

«Современные темпы технологического прогресса создают в России благоприятные условия для цифровой трансформации не только экономики, но и сферы государственных услуг. Подписанное сегодня соглашение станет важным шагом на пути к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству. Мы, безусловно, заинтересованы во внедрении и дальнейшем развитии новых технологий в различных секторах промышленности и в социальной сфере», – отметил исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом» Максим Зайков.