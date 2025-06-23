билайн и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере генеративного ИИ

Фото: пресс-служба билайна

Соответствующий документ был подписан между и ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) и ООО «Инфомаксимум» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество в области генеративного искусственного интеллекта и процессной аналитики, направленное на развитие отечественных технологий и укрепление технологического суверенитета России.

Закрепленные в нем основные направления сотрудничества включают обмен опытом, создание экспертных групп и проведение совместных мероприятий (таких как конференции и рабочие совещания). Такой формат взаимодействия позволит усилить развитие технологий, повысить их безопасность и обеспечить поддержку отечественных разработчиков в области искусственного интеллекта и аналитики.

«Это важный шаг на пути к развитию отечественных технологий, укреплению технологического суверенитета и созданию инновационных решений для цифровой трансформации страны. Совместная работа с «Инфомаксимум» позволит расширить возможности и доступности использования генеративного искусственного интеллекта в государственных и коммерческих сферах, что принесет пользу всей цифровой экосистеме России», – отметил директор по работе с государственными заказчиками билайна Александр Шведов.

«Соглашение между Билайном и «Инфомаксимум» фиксирует наши общие намерения в двух стратегически важных направлениях. Мы видим, как быстро меняются подходы к работе с данными, управлению процессами. И именно в телеком-секторе эти вызовы требуют результативных и масштабируемых решений, таких как система активной бизнес-аналитики Proceset», – добавил генеральный директор «Инфомаксимум» Александр Бочкин.

«Сотрудничество между «Инфомаксимум» и ВымпелКом – яркий пример эффективного рабочего диалога между вендором и крупным телеком-оператором, заинтересованным в цифровой трансформации. Республика Мордовия со своей стороны всегда готова поддерживать подобные проекты», – сообщил Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев.

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