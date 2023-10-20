билайн бизнес отметил 15-летие

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билайн бизнес вместе со своими клиентами отпраздновал 15-летие.

С 2008 года, когда в ПАО «ВымпелКом» появилось подразделение по работе с корпоративными клиентами, компания значительно расширила спектр услуг для бизнеса и превратилась в одного из ведущих поставщиков телеком- и IT-решений.

Сегодня билайн бизнес предлагает заказчикам продукты не только в сфере мобильной и фиксированной связи, но и в области больших данных, искусственного интеллекта, рекламных технологий, интернета вещей, M2M (межмашинное взаимодействие), системной интеграции. Компания активно развивает и продвигает облачные технологии и сервисы информационной безопасности.

Следуя своему развитию и инновациям рынка, билайн бизнес для празднования своего юбилея выбрал площадку «Кибердом» — пространство, посвященное информационной безопасности. Здесь органично соединились реальный мир и цифровая среда.

Главной темой вечера стало проникновение технологий практически во все сферы жизни человека: от ежедневных покупок, когда более 100 тыс. касс в магазинах по всей России пробивают чеки через ОФД билайн, до производственных процессов, которые контролируют беспроводные IoT-датчики. Гости мероприятия погрузились в иммерсивное пространство с мультимедийным, световым, звуковым оборудованием, виброполом и интерактивными инсталляциями.

«Команда билайн бизнес всегда показывает профессионализм во всем, за что берется. Мероприятие было хорошо продумано и реализовано с большой заботой о гостях. Выбранное место — „Кибердом“ — дополнительно подчеркнуло, что билайн бизнес не только следует трендам, но и смело задает свои. Продуманный антураж, высокие стены с полками, заставленными книгами, добавляли сказочности и были связующим звеном между цифровой концепцией и человеческим теплом. Спасибо организаторам и всей команде билайн за отличное настроение, возможность пообщаться с коллегами по рынку и за то, что уже 15 лет вы помогаете развиваться бизнесу», — поделилась впечатлениями Елена Юсупова, директор по IT и электронной коммерции компании «Крамп».

«Наша компания много лет пользуется услугами билайн бизнес — телефонией, офисным интернетом, облачной АТС, облачными серверами для хранения данных и другими продуктами. Спасибо команде корпоративного блока за надежные технологические решения и оперативную отработку запросов. Вечер, посвященный 15-летию, также прошел отлично! Желаем билайну дальнейших успехов, развития и роста!» — поздравил команду билайн бизнеса Антон Фурин, начальник отдела информационных технологий компании «Софос».

«Сегодня почти 4 тыс. сотрудников корпоративного блока билайна помогают 300 тыс. клиентов по всей стране совершенствовать бизнес, работать эффективнее. Мы благодарим каждого нашего клиента за доверие и продолжаем развивать продукты и сервисы, чтобы не только отвечать на существующие, но и предвосхищать будущие потребности компаний», — прокомментировал Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом».

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