Бикеев о выборах-2024: «Правильность курса Путина разделяет большинство татарстанцев»

Понимание правильности курса Президента России Владимира Путина разделяет подавляющее большинство жителей Республики Татарстан. Его поддержка очень велика и только растет. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета РТ Игорь Бикеев.

«Люди осознают, что Владимир Владимирович принципиально и последовательно действует в интересах нашей страны и ее граждан. Я вижу это на встречах и публичных лекциях, которые провожу в вузах и организациях республики, в том числе в рамках своей деятельности в Российском обществе „Знание“», — уверен собеседник агентства.

По словам парламентария, Раис Татарстана Рустам Минниханов вполне оправданно в послании Государственному Совету высказал слова благодарности руководству страны и лично Президенту за поддержку инициатив властей республики.

«Поддержка и, конечно же, доблестный труд самих татарстанцев позволили поистине преобразить республику в позитивном плане, сделав ее еще более передовой, экономически развитой и комфортной для граждан», — отметил Игорь Бикеев.

Он напомнил, что Татарстан стал площадкой крупнейших международных мероприятий, а Казань в 2024 году примет саммит глав государств БРИКС и БРИКС+, участвуя тем самым в формировании справедливого многополярного мира.

Помимо этого, по мнению собеседника агентства, многонациональный и многоконфессиональный народ сплотила специальная военная операция.

«Христиане, мусульмане, буддисты, все-все воюют плечом к плечу, помогают тем, кто на фронте, и членам их семей. Я вижу, что всё более политически сознательной становится и молодежь — навязанные ей ранее нашими бывшими партнерами стереотипы рушатся. Всё сказанное позволяет сделать вывод, что татарстанцы будут очень активны на различных будущих выборах. Ведь наша страна и наша республика — сфера нашей общей ответственности», — заключил Бикеев.