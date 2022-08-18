Бикеев Игорь Измайлович — депутат Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, эксперт Общественной палаты РТ, первый проректор Казанского Инновационного Университета (г. Казань).

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2017 году.

Автор проекта «Университет НКО», который стал площадкой ресурсной поддержки некоммерческих организаций Татарстана, позволившей их представителям бесплатно пройти обучение важным для них вопросам: обязательная отчетность НКО, бухгалтерский учет НКО, фандрайзинг, управление организацией, разработка и реализация социальных проектов, медиация, защита прав пациентов и др. Целью проекта является содействие повышению внешней и внутренней устойчивости НКО и совершенствование компетенций участников некоммерческого сектора. Проект реализовывался в сотрудничестве с Общественной палатой Республики Татарстан.