Бикчантаев: Особенность фестиваля «Науруз-2021», что он будет проходить в двух форматах

Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» в этом году пройдет в онлайн и оффлайн формате. Об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, рассказал главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев.

«Особенность этого фестиваля, что он будет проходить в двух форматах. Мы очень беспокоились состоится ли фестиваль вообще. Заявлено было очень много коллективов из разных стран включая Иран и Италию. Многие страны хотели приехать, но несмотря ни на что формат онлайн позволит увидеть эти спектакли», — сказал Бикчантаев.

Спектакли XV «Науруза» будут представлены на 7 театральных площадках Казани: большой и малой сцене театра Камала и театра кукол «Экият», на сцене театра Тинчурина, ТЮЗа Кариева и на набережной озера Кабан. А также постановки, театры которых не смогли приехать пройдут в онлайн трансляции на сайте театра Камала.

«Ежегодно интерес к фестивалю растет, а в этом году это особенно важно в рамках Года родных языков и народного единства в республике. Символично, что в это же в время в Татарстане проходят Дни якутской культуры», — отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Представители и труппа Саха академического театра имени Ойунского все-таки смогли добраться до Казани и смогут показать свои постановки.

«Я впервые в Казань летел два дня по пяти городам. Этот приезд правда оказался дорогим и добиться его удалось благодаря Дням якутской культуры в Татарстане. Мы с волнением едем сюда, потому что у нас есть некое притяжение к фестивалю и театру Камала», — поделился худрук Саха академического театра имени Ойунского Андрей Борисов.

«Живые» просмотры в этом году в основном будут представлены тюркскими народными театрами проживающими на территории РФ. Всего в рамках фестиваля будет показано около 25 спектаклей.

«Та часть фестиваля, которая будет показана онлайн она нисколько не хуже оффлайн показов. Все спектакли фестиваля высокого качества. Там нет ни одного случайного спектакля, все они показывают срез жизни того, что происходило в тюркских театрах за последние два года», — подчеркнул эксперт театральной премии «Золотая маска» и руководитель спецпроектов театра Камала Нияз Игламов..

Учредителями Фестиваля являются Министерство культуры РТ в рамках реализации национального проекта «Культура», при поддержке Союза театральных деятелей РФ и Союза театральных деятелей Республики Татарстан.

Фестиваль продлится в Казани до 13 июня.