Бикчантаев заявил, что из-за веяний Европы театры в России стали похожи друг на друга

Национальный театр станет средством вдохновения для развития русского театра. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заслуженный деятель искусств России, председатель Союза театральных деятелей Татарстана и главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев.

Он уверен, что в какой-то момент русский театр потерял свою идентичность. «Он стал активно черпать „вдохновение“ у европейского театра, и это привело к тому, что сегодня практически все театры стали похожи друг на друга. Будучи в Берлине, я посмотрел несколько спектаклей. Затем приехал в Россию и понял, что в наших театрах я вижу примерно то же», — поделился мнением режиссер.

Он обратил внимание на то, что в любом правиле есть выдающиеся исключения. «Однако основная масса работает словно под кальку. Я вижу одинаковые решения пространства, света, костюмов», — заметил он.

В связи с потребность русского театра в новом театральном языке, звуке, фактуре, речи, и была создана Ассоциация национальных театров, уверен спикер.

«У национальных театров действительно много разных проблем, которые необходимо решать. И Ассоциация намерена заниматься развитием гастрольной деятельности, образовательной, сохранением идентичности и прочее», — подчеркнул Бикчантаев.

Он напомнил, что еще в 2001 году была проведена первая Всемирная театральная Олимпиада в Москве, куда съехались ведущие театры со всего мира. «Уже тогда великий Анатолий Васильев отметил, что будущее русского театра за национальным театром», — резюмировал Бикчантаев.

Напомним, 10 января этого года, руководители более 30 театральных коллективов, имеющих статус национальных, подписали меморандум о создании Ассоциации национальных театров России. Инициатором создания объединения выступил художественный руководитель Александринского театра России Валерий Фокин.