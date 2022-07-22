Бикбов о шефстве над Лисичанском: Работы предстоит много, но Татарстану это под силу

Татарстан справится с восстановлением Лисичанска, так как город избежал масштабных разрушений в ходе боевых действий, считает татарстанский блогер и обозреватель, автор телеграм-канала Bikbov.guru Альберт Бикбов. «Условия для нормальной работы по восстановлению города, нормализации экономики и решения социальных вопросов есть, они вполне посильны для Татарстана», – уверен он.

Тем не менее, разрушения в городе есть, и над восстановлением «придется основательно поработать», признает Бикбов, добавляя, что все же состояние Лисичанска несравнимо лучше, чем, к примеру, Мариуполя. Среди актуальных проблем он выделил отсутствие электричества, воды и газа в течение уже более четырех месяцев. «Это необходимо восстановить в самое ближайшее время татарстанским строителям», – подчеркнул он.

Лисичанск – это небольшой город, численность населения не превышает 100 тыс. человек – сравнимо с Зеленодольском. В городе проживают 70% украинцев, 28% русских, а по политическим взглядам население «ориентировано на взгляды Восточной Украины», пишет автор. Так, в 2004 году более 92% горожан голосовали за Януковича. «Это означает, что движения саботажа и сопротивления не ожидается», – поясняет обозреватель.

При всем этом Лисичанск остается городом с развитой промышленностью, местный нефтеперерабатывающий завод был раньше вторым по мощности на Украине. «Если завод восстановить, то он может полностью обеспечивать нефтепродуктами не только Донбасс, но и освобожденные территории Украины», – пишет Бикбов, добавляя, что здесь есть много работы для «Татнефти», которая «поднаторела в строительстве и обслуживании нефтеперерабатывающих заводов». Завод пострадал незначительно, уничтожены только резервуарные парки и заводская ТЭЦ.

Помимо этого, в Лисичанске есть пять угледобывающих шахт предприятия ГХК «Лисичанскуголь», объемы добычи угля достигают 308 тыс. тонн в год. Наличие этого предприятия облегчит задачи по восстановлению и служит опорой для экономики города, уверен автор. Он также отнес к крупным предприятиям Лисичанский машиностроительный завод, который специализируется на выпуске металлоконструкций и оборудования для строительства, угольной и металлургической индустрии.

«Работы много, но все вполне решаемо. Так что, алга, Татарстан, все получится!» – подытожил Бикбов.

Напомним, сегодня стало известно, что Татарстан возьмет шефство над городом Лисичанск в ЛНР. Российские специалисты уже начали обследовать поврежденную инфраструктуру, рассказал врио мэра Андрей Скорый. В Казанском Кремле подчеркнули, что Татарстан никогда не остается в стороне от оказания помощи – к примеру, республика приняла порядка 1800 вынужденных переселенцев из Донбасса.