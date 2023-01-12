BIG TWIN FEST и ВОЛГА-ВОЛГА FEST впервые пройдет в трехдневном формате

С 9 по 11 февраля в Казани пройдет большой зимний совместный ВОЛГА-ВОЛГА FEST и BIG TWIN FEST. Впервые фестиваль будет продолжаться три дня.

«Мы приняли такое решение, чтобы объединить на фестивале все поколения Казанской рок-сцены и провести в Казани настоящий праздник живой музыки», — рассказал идейный вдохновитель BIG TWIN FEST Григорий Корнилов.

Первый день фестиваля будет отдан old school rock: на сцену выйдут легендарные коллективы Казани, которые стояли у истоков рождения рок-музыки в городе. Среди заявленных групп «Холи», «Кулай», «Парк Удовольствий», «Носков бэнд» и другие.

Специальные гости второго дня фестиваля — продюсер и основатель фестиваля Woodstock Russia Игорь Сандлер, Константин Кулясов («Анимация»), Павел Пиковский (группа «Хьюго», Необарды), группа «Хмельная Ворга». В этот день также пройдет финальный отборочный конкурс среди молодых и перспективных команд на открытый летний музыкальный фестиваль «Волга-Волга».

В финальный день на фестивальную сцену выйдут группы «Артур Беркут», «ОБЕ-РЕК», «ВОЛГА-ВОЛГА», «Дом Кукол», «NalieN» и другие.

«Фестиваль „Волга-Волга“ создавался, прежде всего, как платформа для молодых музыкантов. Каждый год мы выбираем группы, которым даём возможность выйти на большую сцену с большой аудиторией. И остаемся на связи и после фестиваля. Радует, что интерес к фестивалю достаточно большой, и в оргкомитет уже поступило множество заявок со всей страны», — отметил художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» и фронтмен одноименной группы Антон Салакаев.

По решению организаторов, на билеты установлена единая цена — они будут действовать на протяжении всех дней фестиваля.

Реклама. ИП Салакаев А.В.