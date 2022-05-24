Биеннале «Слово. Исходный код» собрала в галерее «Хазинэ» иконы-аппликации и аяты-мозаики

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», состоялся вернисаж международной биеннале о современной художественной интерпретации каллиграфической традиции христианства и ислама.

Фото: © Михаил Захаров

Иконы-аппликации из белой бумаги проекта «После иконы», модные световые инсталляции с арабской каллиграфией и с узнаваемым, но при этом совершенно нетривиальным образом Георгия Победоносца и даже специфическую мозаику из миниатюрных керамических блюдец с надписью на каждой «Аллаху акбар!» объединила выставка, победившая в конкурсе Фонда президентских грантов.

Автор мозаики-панно из блюдец, Ландыш Садертдинова из Казани, рассказала корреспонденту «Татар-информа», что на создание арт-объекта ушло около месяца. Каждое блюдечко художник вылепила, обожгла и расписала сама. Эскиз каллиграфии «Аллаху акбар!», что переводится с арабского как «Аллах велик!», создал Рамиль Насыбуллин. С резьбой деревянных элементов, которые обрамляют панно, молодой художнице, как призналась Ландыш, всё же помогли — их вырезала не сама автор.

Фото: © Михаил Захаров

«Символично, что выставка „Слово. Исходный код“ открылась в Казанском Кремле, где слияние культур очень заметно. Центральный зал выставки — это синтез работ, посвященных культуре православия и исламской графике, а дальше, по разные стороны от центрального зала, слева исламские символы, справа — слова и образы, связанные с православием. Всё получилось очень мирно, очень эстетично и очень разнообразно. Причем работ для нашей выставки оказалось даже больше, чем мы смогли здесь показать, поэтому завтра состоится открытие второй части выставки в Национальной библиотеке РТ в 17 часов», — пояснила искусствовед, старший научный сотрудник Музея ИЗО РТ Дина Ахметова.

Шрифт — это поразительная и великая вещь, заметил Антон Беликов. Именно он в прошлом году привез в Свияжск проект «После иконы», будучи куратором этой инициативы. Констатировав, что современные тенденции влияют почти на всё, он подчеркнул, что шрифт и слово остаются цитаделью традиций.

Фото: © Михаил Захаров

«И посмотрите, мы сегодня вместе, мы объединены в межкультурном диалоге», — обратил внимание собравшихся Беликов.

Выставка «Слово. Исходный код», подчеркнули организаторы, открылась в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — День славянской письменности и спустя всего несколько дней после празднования 1100-летия принятия ислама булгарами. Одна из серий каллиграфических произведений биеннале — работы Владимира Попова, мастера затейливых надписей и почерков, которому сейчас 98 лет.

Фото: © Михаил Захаров

«Я рада, что на выставке смогли предоставить работы Владимира Попова, нашего учителя. Он передает всем привет. Он с радостью принял участие в этом проекте», —отметила одна из авторов биеннале — каллиграф Гульназ Исмагилова.

Художник из Ульяновска Юрий Вольф признался, что непривычно видеть столь много людей на открытии выставки такого непопулярного направления. В ответ на это директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева тут же заметила, что в Казани к графике относятся с большим интересом и почтением.

Фото: © Михаил Захаров

«Музей ИЗО снимает шляпу перед текстом, перед шрифтом. У нас проходит биеннале печатной графики „Всадник“. Необычные взгляды современных молодых художников на тексты, на шрифт нам еще предстоит изучить, раскрыть их значение», — заверила Нургалеева.

Выставку «Слово. Исходный код» продолжил концерт камерного хора училища Гнесиных в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Фото: © Михаил Захаров

Сама выставка продлится до 30 июня. На протяжении этого времени в галерее «Хазинэ» и Национальной библиотеке РТ пройдет еще серия бесплатных для посещения мероприятий проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов.